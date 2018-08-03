Notts County - Colchester United maçı öncesi rakamlar

Notts County ve Colchester United, 04 Ağustos 2018 Cumartesi günü İngiltere 2.Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 17:00. Notts County son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Colchester United, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetlik performans sergiledi.
İddaa'da 297 kodlu maçı oynayanlar; Notts County galibiyet oranı 1.85, beraberlik oranı 3.10, Colchester United galibiyet oranı 3.00. Alt oranı 1.65, üst oranı 1.70. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.
Notts County önceki hafta Luton Town mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.
Colchester United ise Exeter City karşılaşmasında 1-0 yenildi.
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