Notts County - Forest Green maçı rakamları

Notts County ve Forest Green, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü İngiltere 2.Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 17:00. Notts County 1 puana sahip olarak 24. sırada yer alırken Forest Green 7 puanda ve 12. sırada. Notts County, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Forest Green son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 394. İddaa'da Notts County kazanır 2.40, berabere biter 3.00, Forest Green kazanır 2.20 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.60, üst oranı 1.75. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Notts County önceki hafta Yeovil Town mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Forest Green, Chesterfield karşılaşmaında 3-2 yenildi.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Notts County, 0 gol attı ve 4 gol yedi.

Forest Green ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Forest Green, 5 gol atarken 2 gol yedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ