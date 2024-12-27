Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Sağlık "Nüfus artışı ve küreselleşme yeni salgınları ortaya çıkarabilir" | Sağlık Haberleri

        "Nüfus artışı ve küreselleşme yeni salgınları ortaya çıkarabilir"

        Acil Servis Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Gültekin Akyol, hızla artan nüfus, şehirleşme, çevresel tahribat ve küreselleşmenin yeni salgınların ortaya çıkma olasılığını her geçen gün artırdığını söyledi. Gelecekte büyük kayıpların yaşanmaması için salgın eylem planları yapılması gerektiğini de aktaran Akyol, "Nüfus artışı ve küreselleşme yeni salgınları ortaya çıkarabilir. Benzer krizlerle daha etkili bir şekilde mücadele etmek için toplumları bilinçlendirmek ve küresel iş birliklerini teşvik etmeliyiz" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 12:15 Güncelleme: 27.12.2024 - 12:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Nüfus artışı ve küreselleşme yeni salgınları ortaya çıkarabilir"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Küresel salgın Covid-19 pandemisinin üzerinden 4 yıl geçti. Türkiye’de ilk vaka 11 Mart 2020’de görüldü. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Covid-19 nedeniyle yaklaşık 15 milyon kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Salgın, BM Genel Kurulu tarafından, ders çıkarmak, gelecekte oluşabilecek sağlık krizlerine önlem almak ve farkındalık oluşturmak için ‘27 Aralık Uluslararası Salgına Hazırlık Günü’ olarak ilan edildi. Covid-19 pandemisinin dünyanın sağlık krizlerine karşı ne kadar kırılgan olduğunu gözler önüne serdiğini aktaran Acil Servis Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Gültekin Akyol, “Salgınları önlemenin ve etkilerini azaltmanın en etkili yolu, güçlü sağlık sistemleri inşa etmek ve toplumda bu konuda farkındalık yaratmaktır” ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        AKYOL: GÜNÜMÜZDE HIZLA ARTAN NÜFUS, YENİ SALGINLARIN ORTAYA ÇIKMA OLASILIĞINI ARTIRIYOR

        Salgınların yalnızca insan sağlığını değil ülkelerin ekonomik ve sosyal yapısını da derinden etkilediğini söyleyen Dr. Akyol, sözlerine şöyle devam etti: "Salgınlar, tarih boyunca insanlığı derinden etkiledi. İspanyol Gribi, Ebola, COVID-19 ve kuş gribi gibi küresel salgınlar yalnızca sağlık sistemlerini değil, ekonomileri, toplumsal yapılarını ve bireylerin yaşamlarını alt üst etti. Bu nedenlerde dolayı her yıl 27 Aralık günü ‘Uluslararası Salgına Hazırlık Günü’ olarak kutlanıyor. Bu özel gün, salgınların yıkıcı etkilerini azaltmak, toplumları bilinçlendirmek ve gelecekte benzer krizlerle daha etkili bir şekilde mücadele etmek için küresel iş birliğini teşvik etmeyi amaçlıyor. Covid-19 pandemisi, dünyanın sağlık krizlerine karşı ne kadar kırılgan olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkeler fark etmeksizin, küresel toplumun salgınlara karşı hazırlıklı olmaması nedeniyle sağlık sistemleri çöktü, ekonomik kayıplar arttı ve milyonlarca insan hayatını kaybetti. Ancak bu tür krizler yalnızca geçmişte yaşanan olaylar değil; günümüzde hızla artan nüfus, şehirleşme, çevresel tahribat ve küreselleşme, yeni salgınların ortaya çıkma olasılığını her geçen gün artırıyor."

        Geleceği güvence altına almanın tek yolun bir sonraki salgın kapıyı çalmadan önce harekete geçmek olduğunu da aktaran Dr. Akyol, “Salgınları önlemenin ve etkilerini azaltmanın en etkili yolu, güçlü sağlık sistemleri inşa etmek ve toplumda bu konuda farkındalık yaratmak. Salgınlar yalnızca insan sağlığını değil, ülkelerin ekonomik ve sosyal yapısını da derinden etkiliyor. Bu nedenle salgına hazırlık, bir maliyet kalemi olarak değil, gelecekteki büyük kayıpları önlemek için yapılan bir yatırım olarak görülmelidir. Ekonomik veriler, salgınlara hazırlıklı olmanın uzun vadede sağlık ve ekonomik krizlere harcanacak kaynakları önemli ölçüde azalttığını gösteriyor” diye belirtti.

        "HEMŞİRELER SALGINLAR SIRASINDA ÖN SAFLARDA YER ALDI"

        Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Kadriye Gürtekin ise 27 Aralık Uluslararası Salgına Hazırlık Günü’nün “İlerde ortaya çıkabilecek herhangi bir salgına en erken ve en yeterli yanıtı verebilmek için hazırlık düzeyini yükseltme” amacıyla kutlandığını söyledi.

        Toplumların bilinçlendirilmesi, korunması ve sağlığın devamlılığının sürdürülmesi için hemşirelerin önemli rol düştüğünü söyleyen Kadriye Gürtekin, salgında yaşanan zorlukları da anlattı. Gürtekin sözlerine şöyle devam etti: "Hemşireler, sağlık hizmetlerinin temel taşlarından biri ve salgınlar sırasında ön saflarda yer aldı. Salgın başladığında hastalara bakım sağlama, enfeksiyon kontrol önlemlerini uygulama, temas takibi yapma ve salgının yayılmasını önleme gibi önemli görevleri üstlendik. Toplumda korku, endişe ve belirsizliğin oluştuğu sürede hastalara ve bakım hizmetlerinin yanı sıra psikolojik destek de sağladık. Hemşirelik mesleği, salgınlar sırasında en ön cephede hastalıkla savaşan mesleklerden birini oluşturur. İlan edilen bu özel günde sağlıklı bir gelecek adına hayatını kaybetmiş tüm sağlık çalışanlarını sevgiyle anıyoruz."

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Narin Güran davasında ikinci duruşma! Bugün karar çıkar mı?
        Narin Güran davasında ikinci duruşma! Bugün karar çıkar mı?
        "Yiyecek hizmetleri fiyatlarındaki artış maliyet artışlarından çok daha yüksek"
        "Yiyecek hizmetleri fiyatlarındaki artış maliyet artışlarından çok daha yüksek"
        Sel, safari tesisini de vurdu!
        Sel, safari tesisini de vurdu!
        TFF'den Büyükekşi dönemine yönelik hamle
        TFF'den Büyükekşi dönemine yönelik hamle
        Güney Kore'de siyasi kriz sürüyor
        Güney Kore'de siyasi kriz sürüyor
        Zaha için sürpriz transfer iddiası!
        Zaha için sürpriz transfer iddiası!
        ÖTV muafiyetli araçlarda yerlilik şartı
        ÖTV muafiyetli araçlarda yerlilik şartı
        İletişim Başkanlığı’ndan Kürtçe kitap ve kıymetli mesaj
        İletişim Başkanlığı’ndan Kürtçe kitap ve kıymetli mesaj
        Evde yapabileceğiniz kolay egzersiz hareketleri
        Evde yapabileceğiniz kolay egzersiz hareketleri
        F.Bahçe'nin Rashford'da kozu: Mourinho
        F.Bahçe'nin Rashford'da kozu: Mourinho
        En etkili doğal antibiyotik içeren besinler
        En etkili doğal antibiyotik içeren besinler
        Rusya'dan 'barış görüşmesi' çıkışı
        Rusya'dan 'barış görüşmesi' çıkışı
        Sadettin Saran'a yasa dışı bahis sorgusu
        Sadettin Saran'a yasa dışı bahis sorgusu
        2024'te ayrılanlar
        2024'te ayrılanlar
        "İlişkiye rızasız girmedik"
        "İlişkiye rızasız girmedik"
        Önce İstanbul sonra Mersin! Yaşlıları hedef aldılar
        Önce İstanbul sonra Mersin! Yaşlıları hedef aldılar
        Al Shabab, Fatih Terim'i açıkladı!
        Al Shabab, Fatih Terim'i açıkladı!
        Sağanak ve kar yağışı etkili olacak! Çığ tehlikesi sürüyor
        Sağanak ve kar yağışı etkili olacak! Çığ tehlikesi sürüyor
        Kazakistan'da düşen yolcu uçağını Rusya mı vurdu?
        Kazakistan'da düşen yolcu uçağını Rusya mı vurdu?
        Ahlak bekçileri iş başında! "Anonimlik saldırganlığı artırıyor"
        Ahlak bekçileri iş başında! "Anonimlik saldırganlığı artırıyor"