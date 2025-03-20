Nuhoğlu'nun ofisinde 1,3 milyon dolar ele geçirildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 106 şüpheli arasında yer alan Ali Nuhoğlu'nun iş yerinde yapılan aramalarda 1,3 milyon dolar ele geçirildi.

DHA'da yer alan habere göre İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında 'suç örgütü yöneticisi olmak', 'suç örgütüne üye olmak', 'irtikap', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık', 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' suçları ile yine Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında 'PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek' suçundan başlatılan soruşturmalar sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen örgütlü suçlar soruşturması kapsamında şüpheliler arasında yer alan Ali Nuhoğlu'nun iş yerinde yapılan aramalarda 1,3 milyon dolar ele geçirildi.