"HEVESİMİZ KURSAĞIMIZDA KALDI"

Hevesinin kursağında kaldığını belirten Duru, sözlerine şu şekilde devam etti:

Yapmak istediğimiz en önemli şey, o dijital platform dünya açılmış bir platform olduğundan müzik sektörü açısından güzel bir gedik açıldı, güzel bir kapı açıldı diye düşündüm. Benimki biter, başka arkadaşlarınki başlardı. Belgeseli eksik bir toplum olduğumuzdan, insanların belgeselini çekmek onları saklamak ve ileride sevgiyle yad etmek çok önemli benim için.

Birçok genç arkadaşımla şarkı söylüyorum orada stüdyoda heyecanımız belli birbirimizle olmaktan mutluluğumuz belli. Küçük kıskançlıklar, ben daha mı önde girdim, yok daha mı aşağıda kaldım, dur bakayım iyi oturdu mu bana falan... Bu gerçeklikleri seyirci ileride paylaşmak istedim fakat hevesi kursağımızda kaldı.