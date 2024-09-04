Nuri Alço: Anjelik, öyle bir cümle kullanmamış
Nuri Alço, Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin'in verdiği bir röportajda kendisi için "Yardım ediyor gibi görünüp, prim kasıyor" dediği yönündeki cümleye tepki gösterdi. Alço; "Anjelik, beni aradı; 'Ağabey, böyle haberler çıkmış. Ben böyle bir şey demedim, haberin olsun' dedi" ifadesini kullandı
KOAH nedeniyle hayatını kaybeden Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin'in verdiği bir röportajda, Nuri Alço'ya sitem ederek; "Yardım ediyor gibi görünüp prim kasıyor" şeklinde ifadesi yer aldı.
Nuri Alço, konu hakkında sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu.
"BEN BÖYLE BİR ŞEY DEMEDİM"
Nuri Alço, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: Sevgili kızım Anjelik ile sürekli irtibat halindeyiz. Bugün hakkımızda çıkan 'Anjelik'ten Nuri Alço'ya sert sözler, prim kasıyor' tarzında yazılan haberleri okudum ve ciddi anlamda üzüldüm. Bunun üzerine Anjelik beni aradı; "Ağabey, böyle haberler çıkmış. Ben böyle bir şey demedim, haberin olsun" dedi. Anjelik benim elimde doğdu sayılır, ilk adımlarını ben attırdım. Onlar benim ailem. Üzüntümün tarifi yok.
"ELİMDEN NE GELİYORSA YAPMAYA ÇALIŞIYORUM"
Ahu'muzu buraya getirelim, son görevimizi yapalım, sadece buna odaklanmış durumdayım. Bunun için de elimden ne geliyorsa yapmaya çalışıyorum. Ahu'nun Türkiye'ye getirilmesi işlemleri, ABD prosedürleri gereği 1 hafta bulacak diye tahmin ediyorum."
Fotoğraflar: HT Magazin, DHA, AA