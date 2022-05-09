AA

Gaziantep'in İslahiye ilçesine bağlı Yeni Mahalle'deki bir arkadaşına ait iş yerinde kendisine ayrılan alanda arızalı dikiş makinelerini tamir eden 60 yaşındaki Nuri usta, ailesinin geçimini bu işten sağlıyor.

Dikiş makinesi tamirine 10 yaşında başladığını ve 5 çocuğunu da bu işten kazandığı parayla üniversitede okuttuğunu aktaran Şimşek, mesleğini çok sevdiğini söyledi.

Şimşek, küçüklüğünden bu yana elinin tamir işlerine yatkın olduğunu anlatarak, "Kendimi geliştirdim, parçalar alarak tamir işine başladım. İslahiye'de, bölgede bu işi yapan benden başkası kalmadı. Teknolojinin gelişmesiyle bu işe rağbet azaldı. Ben de gücümün yettiği yere kadar yapmaya devam edeceğim" diye konuştu.

Şimşek, gelişen teknolojiyle dikiş makinesi ustalarının sayısının her geçen gün azaldığını, meslekte çırak da yetişmediğini sözlerine ekledi.

Bozulan dikiş makinesini tamir için Nuri ustaya getiren emekli terzi Mehmet Arif Kurt da "Evlendiğimde aldığım ve 41 yıl önce kullandığım arızalanan dikiş makinemi tamire getirdim. Bölgede başka da tamir işini yapan yok. Kendim terziyim ama tamirden anlamam. Nuri ustaya tamire getirdim" dedi.