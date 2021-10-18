Nusret'in eski çalışanları ABD basınına verdiği röportajda şunları söylemişti:



Nusret, New York’taki şubesinden günde 130 bin dolar ciro yapıyor. Bize maaş ve bahşişler olmak üzere haftalık 2 bin dolar ödüyordu. Ama bunun ne kadarının bahşiş olduğunu gizliyordu. Sorduğumuzda cevap vermiyordu. Nusret bize diktatör gibi davranıyordu. Bize ‘Benim adım Nusret, ben ne dersem o olur’ diye bağırıyordu.