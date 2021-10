Ardından 2010 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Burada da sadece işinde profesyonelliği öğrenmek için New York'un dört ünlü restoranında ücretsiz olarak çalıştı ve ABD'de yaptığı bir menü, New York Times'da yayınlandı.



Nusret'in, New York, Londra, Miami, Doha, Dubai ve Mykonos'ta mekanları bulunuyor.