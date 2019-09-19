Sosyal medyada paylaştığı videolar ile tanınan ve ünü dünya çapında yayılan ünlü kasap Nusret Gökçe, önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı.

Alışveriş merkezinde bulunan ve sahibi olduğu restorana da teftişte bulunan Nusret Gökçe, daha sonra alışveriş merkezinin genel müdürü ile buluşarak toplantı yaptı.

Toplantı çıkışı restoranda ve alışveriş merkezinde bulunan, yoğunlukla yabancı hayranlarının fotoğraf istekleri ile karşılaşan ünlü kasap, istekleri kırmayarak teker teker ilgilendi. Gökçe, yoğun ilgi sonrası aracına binerek alışveriş merkezinden ayrıldı.