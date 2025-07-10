Nvidia, 4 trilyon dolarlık değerlemeyle tarihe geçti

Amerikan çip devi Nvidia, 9 Temmuz 2025’te piyasa değerini 4 trilyon doların üzerine taşıyarak tarihi bir rekora imza attı. Bu başarıyla Apple’ı geçerek dünyanın en değerli şirketi konumuna yükselen Nvidia, kısa bir süre için 4 trilyon doların altına düşse de liderliğini sürdürüyor. Yapay zeka, veri merkezi çözümleri ve grafik işlem birimleri (GPU) alanındaki öncülüğü, şirketi küresel teknoloji piyasalarının zirvesine taşıdı.

NVİDİA’NIN TARİHİ YÜKSELİŞİ

Nvidia’nın piyasa değeri, son yıllarda yapay zeka teknolojilerine yaptığı yatırımlar ve çip üretimindeki liderliğiyle hızla arttı. 2024 yılında 3 trilyon dolar barajını aşarak Apple ve Microsoft ile rekabete giren şirket, 9 Temmuz 2025’te 4 trilyon dolarlık değerlemeye ulaşarak dünyada bu seviyeye ulaşan ilk şirket oldu. Hisselerindeki istikrarlı yükseliş ve veri merkezi gelirlerindeki rekor büyüme, bu başarının temel taşlarını oluşturdu.

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APPLE İLE ZİRVE YARIŞI

Nvidia’nın 4 trilyon dolarlık değerlemesi, Apple’ın uzun süredir elinde tuttuğu “en değerli şirket” unvanını sarsıyor. Apple, yaklaşık 3,5 trilyon dolarlık piyasa değeriyle Nvidia’nın hemen ardında yer alıyor. Analistler, Nvidia’nın yapay zeka odaklı stratejisinin ve yenilikçi ürün portföyünün, şirketi lider konumda tutmaya devam edeceğini öngörüyor.