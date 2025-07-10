Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 10.345,11 %1,75
        DOLAR 40,0662 %0,04
        EURO 47,1267 %0,30
        GRAM ALTIN 4.288,49 %0,51
        FAİZ 40,33 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 47,16 %0,64
        BITCOIN 111.183,00 %0,38
        GBP/TRY 54,5516 %0,23
        EUR/USD 1,1730 %0,09
        BRENT 70,03 %-0,23
        ÇEYREK ALTIN 7.011,68 %0,51
        Haberler Ekonomi Teknoloji Yapay Zeka Nvidia, 4 trilyon dolarlık değerlemeyle tarihe geçti - Teknoloji Haberleri

        Nvidia, 4 trilyon dolarlık değerlemeyle tarihe geçti

        Nvidia, tarihte ilk kez 4 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşarak dünyanın en değerli şirketi unvanını ele geçirdi. Yapay zeka ve çip teknolojisindeki liderliğiyle Apple'ı geride bırakan şirket, kısa süreli bir düşüşle bu seviyenin altına inse de lider konumunu koruyor. Küresel piyasalarda büyük yankı uyandıran bu başarı, Nvidia'nın yenilikçi çözümleri ve finansal performansıyla destekleniyor.

        Giriş: 10.07.2025 - 11:05 Güncelleme: 10.07.2025 - 11:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nvidia, 4 trilyon dolarlık değerlemeyle tarihe geçti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Amerikan çip devi Nvidia, 9 Temmuz 2025’te piyasa değerini 4 trilyon doların üzerine taşıyarak tarihi bir rekora imza attı. Bu başarıyla Apple’ı geçerek dünyanın en değerli şirketi konumuna yükselen Nvidia, kısa bir süre için 4 trilyon doların altına düşse de liderliğini sürdürüyor. Yapay zeka, veri merkezi çözümleri ve grafik işlem birimleri (GPU) alanındaki öncülüğü, şirketi küresel teknoloji piyasalarının zirvesine taşıdı.

        NVİDİA’NIN TARİHİ YÜKSELİŞİ

        Nvidia’nın piyasa değeri, son yıllarda yapay zeka teknolojilerine yaptığı yatırımlar ve çip üretimindeki liderliğiyle hızla arttı. 2024 yılında 3 trilyon dolar barajını aşarak Apple ve Microsoft ile rekabete giren şirket, 9 Temmuz 2025’te 4 trilyon dolarlık değerlemeye ulaşarak dünyada bu seviyeye ulaşan ilk şirket oldu. Hisselerindeki istikrarlı yükseliş ve veri merkezi gelirlerindeki rekor büyüme, bu başarının temel taşlarını oluşturdu.

        REKLAM
        Nasıl dünyanın en değerlisi oldu?
        Nasıl dünyanın en değerlisi oldu? Haberi Görüntüle

        APPLE İLE ZİRVE YARIŞI

        Nvidia’nın 4 trilyon dolarlık değerlemesi, Apple’ın uzun süredir elinde tuttuğu “en değerli şirket” unvanını sarsıyor. Apple, yaklaşık 3,5 trilyon dolarlık piyasa değeriyle Nvidia’nın hemen ardında yer alıyor. Analistler, Nvidia’nın yapay zeka odaklı stratejisinin ve yenilikçi ürün portföyünün, şirketi lider konumda tutmaya devam edeceğini öngörüyor.

        DÜNYANIN EN DEĞERLİ ŞİRKETLERİ (10 Temmuz 2025)

        companiesmarketcap verilerine göre 9 Temmuz'dsa 4 trilyon dolar değerlemeye yükselen Nvidia biraz altına inmiş olsa da 3,94 trilyon dolarla zirvedeki yerini korurken, 3.54 Trilyon dolarla Apple takibini sürdürüyor. Sırasıyla Microsoft, Amazon, Google ve Meta bu ikiliyi takip ediyor.

        Sıra Şirket Piyasa Değeri (USD)
        1 Nvidia 3.94 Trilyon
        2 Apple 3.54 Trilyon
        3 Microsoft 3.13 Trilyon
        4 Amazon 2.14 Trilyon
        5 Alphabet (Google) 2.11 Trilyon
        6 Meta 1.842 Trilyon

        YAPAY ZEKANIN GÜCÜ

        Nvidia’nın rekorunun arkasında, yapay zeka çiplerine olan küresel talebin patlaması yatıyor. Şirketin son çeyrekte elde ettiği 26 milyar dolarlık gelir, beklentileri aşarak yatırımcı güvenini pekiştirdi. Özellikle veri merkezi çözümleri ve GPU’lar, Nvidia’yı teknoloji dünyasında vazgeçilmez kılıyor. Şirketin yenilikçi ürünleri, yapay zeka devriminin öncüsü olarak görülüyor.

        KÜRESEL PİYASALARA ETKİSİ

        Nvidia’nın bu tarihi başarısı, teknoloji hisselerine olan ilgiyi küresel çapta artırdı. Şirketin Dow Jones Endüstriyel Ortalama’ya dahil edilmesi, yarı iletken sektörünün ekonomik ağırlığını bir kez daha gözler önüne serdi. Ancak bazı analistler, Nvidia’nın hızlı yükselişinin sürdürülebilirliği konusunda temkinli yaklaşıyor. Şirketin güçlü finansal performansı ise bu endişeleri şimdilik gölgede bırakıyor.

        Yapay zeka bulut hizmetlerinde yeni bir dönem
        Yapay zeka bulut hizmetlerinde yeni bir dönem
        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dünyaca ünlü markanın ürününe toplatma kararı
        Dünyaca ünlü markanın ürününe toplatma kararı
        ABD'den gemiyle getirilen aracıyla kaza yaptı!
        ABD'den gemiyle getirilen aracıyla kaza yaptı!
        53 yaşında ikiz bebek dünyaya getirdi
        53 yaşında ikiz bebek dünyaya getirdi
        "Kartal'ın yeni 10 numarası Orkun Kökçü!"
        "Kartal'ın yeni 10 numarası Orkun Kökçü!"
        Şile Belediye Başkanı gözaltında
        Şile Belediye Başkanı gözaltında
        Fransızlar duyurdu: Fenerbahçe'ye Asensio'da dev rakip!
        Fransızlar duyurdu: Fenerbahçe'ye Asensio'da dev rakip!
        En düşük emekli maaşı zammı Meclis'ten geçti
        En düşük emekli maaşı zammı Meclis'ten geçti
        Galatasaray'a kötü haber: Hakan transferi suya düştü!
        Galatasaray'a kötü haber: Hakan transferi suya düştü!
        Tartıştığı kişiyi ezdi! 4 gözaltı
        Tartıştığı kişiyi ezdi! 4 gözaltı
        Yaya geçidinde kâbusu yaşadı!
        Yaya geçidinde kâbusu yaşadı!
        İnşaat maliyetinde 4,5 yılın en düşük artışı
        İnşaat maliyetinde 4,5 yılın en düşük artışı
        Cinayet şüphelisi polisle çatıştı!
        Cinayet şüphelisi polisle çatıştı!
        "Adil bir sistem istiyoruz"
        "Adil bir sistem istiyoruz"
        Petrol fiyatları enflasyonu ne kadar etkiliyor?
        Petrol fiyatları enflasyonu ne kadar etkiliyor?
        ILO’dan asgari ücret tavsiyesi
        ILO’dan asgari ücret tavsiyesi
        "Bakıra yönelik yüzde 50 tarifeyi duyuruyorum"
        "Bakıra yönelik yüzde 50 tarifeyi duyuruyorum"
        Yazın bunları yaşıyorsanız yalnız değilsiniz!
        Yazın bunları yaşıyorsanız yalnız değilsiniz!
        Haziran ayı sıcaklığı arttı! 1,2'lik endişe!
        Haziran ayı sıcaklığı arttı! 1,2'lik endişe!
        Trump, Putin'e sinirlendi: Kiev'e daha çok silah gönderilecek
        Trump, Putin'e sinirlendi: Kiev'e daha çok silah gönderilecek
        Küfürde yapay zeka mı suçlu insan mı?
        Küfürde yapay zeka mı suçlu insan mı?