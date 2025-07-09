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        Haberler Ekonomi Teknoloji Yapay Zeka Yapay zeka bulut hizmetlerinde yeni bir dönem - CoreWeave, NVIDIA RTX PRO 6000 ile 32 milyar dolarlık değerini güçendirdi - Teknoloji Haberleri

        CoreWeave, NVIDIA RTX PRO 6000 ile 32 milyar dolarlık değerini güçendirdi

        Yapay zeka odaklı bulut sağlayıcısı CoreWeave, NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition GPU'sunu ilk sunan şirket oldu. 32 milyar dolarlık piyasa değeriyle dikkat çeken şirket, yapay zeka altyapısında liderliğini pekiştiriyor.

        Giriş: 09.07.2025 - 16:59 Güncelleme: 09.07.2025 - 16:59
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        Yapay zeka bulut hizmetlerinde yeni bir dönem
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        Yapay zeka (AI) teknolojilerindeki patlama, bulut bilişim sektörünü yeniden şekillendiriyor. ABD merkezli CoreWeave, NVIDIA’nın yeni nesil RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition GPU’sunu büyük ölçekte piyasaya süren ilk bulut sağlayıcısı olarak adından söz ettiriyor. 32 milyar dolarlık piyasa değeriyle (InvestingPro, 2025) yapay zeka altyapısında küresel bir lider haline gelen şirket, bu hamlesiyle hem teknoloji dünyasında hem de finans piyasalarında dikkat çekiyor.

        NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) hisseleri duyuru sonrası %1,4 yükselirken, CoreWeave’in stratejik adımları yatırımcıların yapay zeka talebine olan güvenini artırıyor.

        YAPAY ZEKADA PERFORMANSIN YENİ ZİRVESİ

        NVIDIA RTX PRO 6000, yapay zeka ve görselleştirme iş yükleri için tasarlanmış son teknoloji bir veri merkezi GPU’su.

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        96 GB GDDR7 ECC bellek ve 1.6 TB/s bant genişliğiyle donatılan bu GPU, büyük dil modeli (LLM) çıkarımında bir önceki nesle göre 5,6 kat, metin-video dönüşümünde ise 3,5 kat daha hızlı. 70 milyar parametreye kadar modelleri destekleyen bu teknoloji, araştırma, finans teknolojileri (fintech) ve yaratıcı sektörlerdeki yoğun iş yükleri için biçilmiş kaftan.

        NVIDIA’nın hızlandırılmış bilgi işlem direktörü Dave Salvator, “RTX PRO 6000, yapay zeka ve grafik performansında devrim yaratıyor. Sektörlere uygun maliyetli ve güçlü çözümler sunuyoruz,” diyerek teknolojinin etkisini vurguladı.

        COREWEAVE’İN 32 MİLYAR DOLARLIK DEĞERİ VE ALTYAPI GÜCÜ

        CoreWeave’in yeni sunucuları, 8 adet RTX PRO 6000 GPU, 128 Intel (NASDAQ:INTC) Emerald Rapids vCPU, 1TB RAM ve 100 GBps ağ kapasitesiyle donatıldı. Bu yapılandırma, kurumsal müşterilere esnek ve yüksek performanslı bir bulut platformu sunuyor.

        Şirketin 32 milyar dolarlık piyasa değeri, 2024’te elde ettiği 1,9 milyar dolarlık gelir ve Microsoft, OpenAI gibi devlerle yaptığı iş birlikleriyle destekleniyor (InvestingPro, 2025). CoreWeave’in NVIDIA H200 ve GB200 NVL72 gibi ileri teknolojilere erken erişim sağlaması, şirketi yapay zeka geliştiricileri için vazgeçilmez bir ortak haline getiriyor. Dell Technologies, Switch ve Vertiv ile iş birlikleri, bu teknolojilerin hızlı piyasaya sürülmesini sağlıyor.

        STRATEJİK HAMLELER VE YATIRIMCI İLGİSİ

        CoreWeave’in yükselişi, sadece teknolojik yeniliklerle sınırlı değil. Temmuz 2025’te, veri merkezi operatörü Core Scientific’i 9 milyar dolara satın alarak enerji ve altyapı kapasitesini güçlendirdi (TradersUnion, 2025). Bu satın alma, şirketin 10 milyar dolarlık kira yükümlülüğünü ortadan kaldırarak operasyonel verimliliği artırdı.

        Ayrıca, Google ile NVIDIA Blackwell çiplerine dayalı yapay zeka sunucuları için yapılan görüşmeler, CoreWeave’in büyük teknoloji devleriyle bağlarını güçlendirdiğini gösteriyor (X gönderisi, ). Finansal piyasalarda, CoreWeave hisseleri (NASDAQ:CRWV) %1,0 artarken, NVIDIA hisseleri 164.242 USD seviyesinde işlem görüyor. Yatırımcılar, şirketin üst düzey GPU’lara erişimi ve bunları büyük ölçekte konuşlandırma yetkinliği nedeniyle CoreWeave’e güveniyor.

        YAPAY ZEKANIN KALBİ

        32 milyar dolarlık piyasa değeriyle CoreWeave, yapay zeka altyapısında liderliğini sürdürmeyi hedefliyor. 2024’te OpenAI ile 11,9 milyar dolarlık altyapı anlaşması imzalayan ve Weights & Biases’ı satın alarak geliştirici ekosistemini güçlendiren şirket, büyüme hızını koruyor. Analistler, yapay zeka talebinin artmasıyla CoreWeave’in değerinin 2026’da 40 milyar dolara ulaşabileceğini öngörüyor. Şirketin Kubernetes ve Slurm entegrasyonları, yapay zeka iş yüklerini optimize etme konusunda rakiplerine üstünlük sağlıyor. CoreWeave, NVIDIA ile iş birliğini derinleştirerek yapay zeka ekosisteminin merkezinde kalmaya devam edecek.

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