Yapay zeka bulut hizmetlerinde yeni bir dönem

Yapay zeka (AI) teknolojilerindeki patlama, bulut bilişim sektörünü yeniden şekillendiriyor. ABD merkezli CoreWeave, NVIDIA’nın yeni nesil RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition GPU’sunu büyük ölçekte piyasaya süren ilk bulut sağlayıcısı olarak adından söz ettiriyor. 32 milyar dolarlık piyasa değeriyle (InvestingPro, 2025) yapay zeka altyapısında küresel bir lider haline gelen şirket, bu hamlesiyle hem teknoloji dünyasında hem de finans piyasalarında dikkat çekiyor.

NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) hisseleri duyuru sonrası %1,4 yükselirken, CoreWeave’in stratejik adımları yatırımcıların yapay zeka talebine olan güvenini artırıyor.

YAPAY ZEKADA PERFORMANSIN YENİ ZİRVESİ

NVIDIA RTX PRO 6000, yapay zeka ve görselleştirme iş yükleri için tasarlanmış son teknoloji bir veri merkezi GPU’su.

REKLAM

96 GB GDDR7 ECC bellek ve 1.6 TB/s bant genişliğiyle donatılan bu GPU, büyük dil modeli (LLM) çıkarımında bir önceki nesle göre 5,6 kat, metin-video dönüşümünde ise 3,5 kat daha hızlı. 70 milyar parametreye kadar modelleri destekleyen bu teknoloji, araştırma, finans teknolojileri (fintech) ve yaratıcı sektörlerdeki yoğun iş yükleri için biçilmiş kaftan.

NVIDIA’nın hızlandırılmış bilgi işlem direktörü Dave Salvator, “RTX PRO 6000, yapay zeka ve grafik performansında devrim yaratıyor. Sektörlere uygun maliyetli ve güçlü çözümler sunuyoruz,” diyerek teknolojinin etkisini vurguladı. COREWEAVE’İN 32 MİLYAR DOLARLIK DEĞERİ VE ALTYAPI GÜCÜ CoreWeave’in yeni sunucuları, 8 adet RTX PRO 6000 GPU, 128 Intel (NASDAQ:INTC) Emerald Rapids vCPU, 1TB RAM ve 100 GBps ağ kapasitesiyle donatıldı. Bu yapılandırma, kurumsal müşterilere esnek ve yüksek performanslı bir bulut platformu sunuyor. Şirketin 32 milyar dolarlık piyasa değeri, 2024’te elde ettiği 1,9 milyar dolarlık gelir ve Microsoft, OpenAI gibi devlerle yaptığı iş birlikleriyle destekleniyor (InvestingPro, 2025). CoreWeave’in NVIDIA H200 ve GB200 NVL72 gibi ileri teknolojilere erken erişim sağlaması, şirketi yapay zeka geliştiricileri için vazgeçilmez bir ortak haline getiriyor. Dell Technologies, Switch ve Vertiv ile iş birlikleri, bu teknolojilerin hızlı piyasaya sürülmesini sağlıyor. STRATEJİK HAMLELER VE YATIRIMCI İLGİSİ CoreWeave’in yükselişi, sadece teknolojik yeniliklerle sınırlı değil. Temmuz 2025’te, veri merkezi operatörü Core Scientific’i 9 milyar dolara satın alarak enerji ve altyapı kapasitesini güçlendirdi (TradersUnion, 2025). Bu satın alma, şirketin 10 milyar dolarlık kira yükümlülüğünü ortadan kaldırarak operasyonel verimliliği artırdı.