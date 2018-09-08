Nybergsund - Grorud maç önü

Norveç 2.Lig Grup 1 heyecanı devam ediyor. Nybergsund, 09 Eylül 2018 Pazar günü Grorud takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 17:00. Maç öncesi Nybergsund 17 puanla 11. sırada, Grorud 33 puanla 6. sırada bulunuyor. Nybergsund son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Grorud son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 527. İddaa'da Nybergsund kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Grorud kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Nybergsund önceki hafta Raufoss mücadelesinde 2-3 yenildi.

Grorud, Brumunddal karşılaşmaında 0-3 kazandı.

Kendi sahasında 5 galibiyet, 0 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Nybergsund, 13 gol attı ve 17 gol yedi.

Grorud ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 5 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Grorud, 16 gol atarken 13 gol yedi.

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