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Haberler Gündem 3. Sayfa Aydın'da korkunç olay! Fren yerine gaza basınca... - Güncel haberler
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O anlar kamerada! Fren yerine gaza bastı! Oğluna çarptı!

Aydın'da Hüseyin Aybaş, evinin önüne park etmek istediği otomobiliyle fren yerine gaza basınca oğlu Serkan Aybaş'a çarptı. Serkan Aybaş ağır yaralanırken, gözaltına alınan Hüseyin Aybaş'ın 400 promil alkollü olduğu belirlendi. Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı

Aydın'da korkunç olay! Fren yerine gaza basınca... - Güncel haberler
O anlar kamerada! Fren yerine gaza bastı! Oğluna çarptı!
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DHA

Aydın'ın Didim ilçesi Efeler Mahallesi 1561 Sokak'ta oturan Hüseyin Aybaş (72), dün saat 20.30 sıralarında otomobilini evinin önüne park etmek isterken, fren yerine gaza bastı.

OĞLU AĞIR YARALANDI

DHA'da yer alan habere göre birden hızlanan otomobil, evin önünde kendisini karşılayan oğlu Serkan Aybaş'a (46) çarptı. Yaklaşık 30 metre otomobilin altında sürüklenen Serkan Aybaş, ağır yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine kaza yerine ekipler sevk edildi. Sıkıştığı yerden çıkarılan Serkan Aybaş, yapılan müdahalenin ardından ambulansla Didim Devlet Hastanesi'ne, buradan da Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Tedaviye alınan Serkan Aybaş'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Polis ekipleri, otomobil sürücüsü Hüseyin Aybaş'ı gözaltına aldı.

400 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Sürücü Hüseyin Aybaş yapılan kontrolünde 400 promil alkollü çıktı. Oğlu Serkan Aybaş'ın şikayetçi olmadığı Hüseyin Aybaş, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

KAZA ANI KAMERADA

Bu arada kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobili park etmek isteyen Hüseyin Aybaş'ın kendisini karşılayan oğlu Serkan Aybaş'a hızla çarptığı görüldü.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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