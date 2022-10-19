Konuşmayı üzerine alındı! Kadınların minibüste kavgası!

İstanbul Beylikdüzü'nde olay, dün saat 17.00 sıralarında, Adnan Kahveci Mahallesi yönüne giden bir minibüste meydana geldi.
SÖYLEDİKLERİNİ ÜZERİNE ALINDI
DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre, kendi aralarında konuşan iki kadın ile söylediklerini üzerine alındığı iddia edilen kadın arasında tartışma çıktı.
DİĞER YOLCULAR ARAYA GİRDİ
Ardından kadın yolcu, aralarında konuşan iki kadınla kavga etmeye başladı. Kavga diğer yolcuların araya girmesiyle sona erdi.
O ANLAR KAMERAYA YANSIDI
O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
YORUMLAR