O anlar kamerada! Öldüren ters yön!

Tekirdağ'ın, Süleymanpaşa ilçesi Tekirdağ- İstanbul çevre yolunun Değirmenaltı kavşağında bir trafik kazası meydana geldi.
KAVŞAKTAN ÇIKIP TERS YÖNE GİRDİ
DHA'da yer alan habere göre H.K.'nin (71) kullandığı otomobil, kavşaktan çıkıp ters yöne girince T.Ö. yönetimindeki yolcu otobüsüyle çarpıştı.
30 METRE SÜRÜKLENDİ ARAÇTA SIKIŞTI
Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazada, yaklaşık 30 metre sürüklenen otomobilin sürücüsü H.K., araçta sıkışıp yaralandı.
HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI
İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen polis ve sağlık ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılan H.K., ambulansla hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı.
H.K., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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