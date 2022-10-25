O anlar kamerada! Telefon tamiri yapıyordu! Batarya böyle patladı!

"BATARYA UZUN SÜRE DAYANMIYORSA DİKKAT"

O esnada birden patladı ve alev aldı. Ben kapının önündeydim, alevi görünce direkt yangın tüpünü alıp geldim. Zaten arkadaşımız cihazı yere atıp hava ile temasını kesiyor. Elinde yanıklar olduğu için bugün çalışmıyor. Bir telefonun bataryası uzun süre dayanmıyorsa ya da şişme belirtisi gösteriyorsa mutlaka o batarya değişmeli" dedi.