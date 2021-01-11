Uyarı geldi! Sağanak bu illerde devam ediyor

O çağrıya milyonlardan cevap! 0:00 / 0:00

DHA

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) yapılan yazılı açıklamada, her pazartesi sabahı ve her cuma akşamı Türkiye'nin dört bir yanındaki okul bahçelerinden yükselen İstiklal Marşı'nın, salgın koşulları nedeniyle bir süredir yan yana okunamadığı bildirildi.

TÜM OKULLARIN BAHÇESİNDE İSTİKLAL MARŞI OKUNMA ÇAĞRISI

DHA'da yer alan habere göre, çocukların ve öğretmenlerin, canlı dersler öncesinde ekran başında millî marşı söylediği belirtilerek, "Millî Eğitim Bakanlığı olarak istedik ki yeni haftaya başlarken çocuklarımızın coşkusuna ortak olalım, İstiklal Marşı'mızı 7'den 77'ye hep birlikte söylerken buluşalım.

11 Ocak Pazartesi günü saat 10.00'da tüm okullarımızın bahçesinde bayrak töreni yapılacak ve İstiklal Marşı'mız okunacak. Eş zamanlı olarak TRT EBA İlkokul, Ortaokul, Lise kanallarımızda saat 10.00'da İstiklal Marşı'mız yayımlanacak" denildi.

BAKAN ZİYA SELÇUK DAVETTE BULUNDU

Tüm Türkiye'ye çağrı yapan Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, il yöneticilerinden tüm okullarda, saat 10.00'da yöneticiler ve hâlihazırda görevli personelin de katılımıyla bayrak töreni yapılmasını; öğrencilere, öğretmenlere ve ailelere bulundukları yerden İstiklal Marşı'na eşlik etmeleri için davette bulunmalarını istedi.

"SİZLERİN EŞLİK ETMESİNİ BEKLİYORUZ"

Bakan Selçuk bu sabah sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da, "Salgın okul hayatımızda da çok şey değiştirdi, okul bahçelerimizdeki bayrak törenlerimizi özledik. Az sonra, saat 10.00’da pencerelerden, balkonlardan, TRT EBA ekranlarından sizleri okul bahçelerimizdeki bayrak törenine eşlik etmeye bekliyoruz" çağrısını tekrarladı.

MİLYONLAR HEP BİR AĞIZDAN SÖYLEDİ

Bu sabah saatler 10.00'u gösterdiğinde Bakan Selçuk'un davetine milyonlarca öğrenci ve velisi katıldı. Okul bahçelerinde düzenlenen bayrak törenine uzaktan eğitim nedeniyle evlerinden katılan öğrenciler, saygı duruşunda bulunarak hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudu.

BAKANLIK BİNASININ ÖNÜNDE TÖRENE KATILDI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da, Bakanlık binasında düzenlenen bayrak törenine katılarak, İstiklal Marşı'nı okudu. Selçuk, "İstiklal Marşı'mızı yüz yüze beraber okuyalım istedik, on binlerce okulumuzda bugün İstiklal Marşı'mız okundu" dedi.