O kamyon şoförü hakkında önemli gelişme! 0:00 / 0:00

DHA

Kahramankazan'da, 5 Ağustos'ta, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda 34 ZTE 10 plakalı kamyonun şoförü Tarık Tosun ile 06 DP 4648 plakalı motosikletin sürücüsü Burak Karaağaç arasında 'yol verme' nedeniyle tartışma çıktı. Tosun, tartışma sırasında direksiyonu üzerine kırdığı kamyonuyla motosiklete çarptı.

DHA'nın haberine göre, kamyonun altında kalmaktan son anda kurtulan Karaağaç, yolda metrelerce sürüklenerek yaralandı. Karaağaç, hastanede günlerce tedavi gördükten sonra taburcu edilirken, kontrolleri ise sürüyor.

'MOTOSİKLETLİ BANA ÇARPTI'

Kazaya ilişkin cep telefonu görüntüsü sosyal medyaya yansırken, kazanın ardından kaçan Tarık Tosun ise polis tarafından yakalandıktan sonra mahkemece 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı. Kazayla ilgili soruşturma tamamlanarak, iddianame düzenlendi. İddianamede ifadesine yer verilen Tosun, motosiklet sürücüsünü tanımadığını, seyir halindeyken kendisine çarptığını ileri sürerek, üzgün olduğunu söyledi.

15 YIL HAPİS İSTEMİ

İddianamede Tarık Tosun'un, motosiklet sürücüsü Burak Karaağaç'ı bilerek, kamyon altına almayı hedefleyip, öldürmeye teşebbüs ettiği tespitine yer verildi. Kamyon sürücüsü Tosun hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapis talep edildi. Tosun, iddianamenin kabul edilmesi halinde ağır ceza mahkemesinde yargılanacak.