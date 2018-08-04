Caner Aktan'ın haberine göre 8 Temmuz'da Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Hasaneyn köyünde yaşayan Hayrettin A., yüksek ateş ve mide bulantısı şikayetiyle Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Kan örnekleri alınan Hayrettin A.'ya şarbon hastalığı teşhisi konuldu. Kocaeli Tarım İl Müdürlüğü ekiplerinin aynı köydeki büyükbaş hayvanlarda yaptığı taramada da şarbon virüsü çıktı.



BİN 395 DOZ AŞI YAPILDI



Bunun üzerine köy 15 gün süreyle karantina altına alınarak hayvan giriş çıkışına izin verilmedi. 15 boyunca yapılan çalışmalarda virüs yok edilemeyince karantina süresi 10 gün daha uzatıldı. Köyde bulunan tüm hayvanlara bin 395 doz aşı yapıldı.



"VİRÜS TAMAMEN YOK EDİLDİ"



Habertürk'e konuşan Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş, "25 gün boyunca köye hayvan giriş çıkışını yasakladık. Şarbon virüsünden başka herhangi bir virüse rastlamadık. Ekiplerimizin yaptığı çalışmalar sonucunda virüs tamamen yok edildi. Hasaneyn köyündeki karantinayı kaldırmış bulunuyoruz. Herhangi bir sorun yok" dedi.

Kurban Bayramı öncesi yaşanan şarbon krizinin atlatılması nedeniyle Kocaeli'nde yaşayan vatandaşlar rahat bir nefes aldı.

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