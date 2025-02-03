O Ses Türkiye ne zaman başlıyor, jüri üyeleri kimler?
TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye yeni sezon fragmanı yayınlandı. Yayınlanan tanıtımın ardından, O Ses Türkiye ilk bölüm tarihi ve jüri üyeleri netlik kazanmış oldu. Programda dört jüri üyesi ve bir sunucu yer almaktadır. O Ses Türkiye programına katılan yarışmacılar sesleriyle jüri üyelerini etkileyemeye çalışıyor. Melike Şahin yeni sezonda jüri koltuğunda yer alan isimler arasında dikkat çekti. Peki, "O Ses Türkiye ne zaman başlıyor, jüri üyeleri kimler?" İşte 2025 O Ses Türkiye yayın tarihi...
O Ses Türkiye yayın tarihi belli oldu. Jüri üyeleri ve yeni yarışmacılarıyla izleyici ile buluşmaya hazırlanan programdan ilk bölüm fragmanı geldi. Yeni sezon tarihi kadar, jüri üyeleri de merak konusu oldu. Jüri üyeleri arasında yer alan Melike Şahin programa ilişkin yaptığı açıklamada, "Çok şaşırdım. 'Yani ben ne alaka' diye düşündüm' ifadesini kullandı. Peki, "O Ses Türkiye ne zaman başlıyor, jüri üyeleri kimler?" İşte O Ses Türkiye 2025 yeni sezon yayın tarihine ilişkin tüm detaylar...
O SES TÜRKİYE NE ZAMAN BAŞLIYOR?
O Ses Türkiye 2025 ilk bölümü ile 8 Şubat Cumartesi günü saat 20.00'de yayınlanacak.
O SES TÜRKİYE JÜRİ ÜYELERİ KİM OLACAK?
O Ses Türkiye'nin jüri üyeleri netlik kazandı. Programın jüri kadrosu şu şekilde;
Beyazıt Öztürk,
Melike Şahin,
Hadise,
Gökhan Özoğuz.