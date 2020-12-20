O Ses Türkiye yılbaşı programı olacak mı?

TV8 kanalında gerek yapımcılığında gerekse sunuculuğunda Acun Ilıcalı'nın yer aldığı O Ses Türkiye yarışma programının merak içerisinde beklenen yayın tarihi gün yüzüne çıktı. Toplamda dokuz sezon boyunca Acun Ilıcalı'nın kuruculuğunda bulunduğu TV8 kanalında ekrana taşınan O Ses Türkiye, MasterChef Türkiye programının büyük ivme yakalaması üzerine bu sezon yayına girmemişti.

Sahne performanslarını değerlendirmek için jüri koltuğunda oturan birbirinden ünlü isimle eşliğinde uzun yıllar boyunca seyircisini ağırlayan O Ses Türkiye'nin, bilindiği üzere reytingleri parlak seviyelerde seyrederek zirvedeki yerini kimseye kaptırmıyordu.

MasteChef Türkiye'nin bu yılın en revaçta programları arasındaki yerini alarak çok geniş bir kitle tarafından takip edilmesi, O Ses Türkiye'nin 2020 sezonunda TV8'de yayınlanmamasına zemin hazırladı. Geçtiğimiz Ekim ayında yayın hayatına başlangıç yapması düşünülen O Ses Türkiye'nin, MasterChef Türkiye'nin hız kesmeden sürdürdüğü başarısına engel olmamak adına yeni bölüm yayınlarının ertelendiğinin bilgisine ulaşılırken tarih bilgisi nihayet paylaşıldı.

O SES TÜRKİYE NE ZAMAN?

TV8'in ilgi gören yarışma programı 'O Ses Türkiye' yılbaşında izleyici kitlesinin karşısına geçeceği iddia edildi. Verdiği aranın ardından yılbaşında ekrana tekrardan dönüş yapacağı söylenen O Ses Türkiye özel programda ünlü isimlerin sahneye çıkarak yarışması tahmin ediliyor.

Tüm bunların yanı sıra, MasterChef Türkiye yüzünden ertelenen O Ses Türkiye'nin yeni sezonunda tüm dikkatleri üzerine çeken jüri üyesinin veda ettiği öğrenildi. Yoğun bir tempoda çalışmaktan bir hayli yorulan Seda Sayan, Acun Ilıcalı'dan müsaade isteyerek TV8 kanalıyla bağlantısını koparmıştı.

2016 tarihinde O Ses Türkiye'den ayrılan Ebru Gündeş, Seda Sayan'ın boşalan koltuğunu devraldı. Öte yandan, geçtiğimiz aylarda Baltalimanı'nda görüntülenen Beyazıt Öztürk, 'O Ses Türkiye' yarışmasının pandemi döneminden ötürü bu yıl yapılmayacağını açıklamıştı.