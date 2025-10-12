Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi

        Obezite ve sigara kullanımı tromboz riskini artırıyor

        Türk Hematoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Muhlis Cem Ar, obezite ve sigara kullanımının tromboz (kan pıhtılaşması) riskini artırdığını belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2025 - 13:52 Güncelleme: 12.10.2025 - 13:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Obezite ve sigara, tromboz riskini artırıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        13 Ekim Dünya Tromboz Gününün önemli bir farkındalık günü olduğunu belirten Prof. Dr. Ar, trombozun, damarların içinde pıhtı oluşması ve pıhtıya bağlı organ bozukluklarının ortaya çıkmasına neden olan önemli bir sağlık sorunu olduğunu söyledi.

        Prof. Dr. Ar, "Dünya Sağlık Örgütü verilerine bakarsak dünyada en çok ölüme yol açan nedenler arasında tromboz birinci sırada duruyor. Bu kadar göz önünde olmasına rağmen çok farkında değiliz" dedi.

        Ar, damar sisteminde pıhtı oluşması durumunda damardaki kan akışının durma noktasına geldiğini ve organların olumsuz etkilediğini dile getirdi.

        PIHTI NEDENİYLE HER YIL MİLYONLARCA İNSAN HAYATINI KAYBEDİYOR

        Pıhtı nedeniyle her yıl dünyada milyonlarca insanın hayatını kaybettiğine dikkati çeken Ar, şunları kaydetti: "Belki kanser daha fazla dikkat çekiyor ama kanserden daha çok ölüme neden olan bir rahatsızlık. Örneğin kalp krizi dediğimiz durum koroner damarların tıkanması, bir tromboz. Felç, beyin damarlarının tıkanması, bir tromboz. Akciğer damarlarının, bacak damarlarının tıkanması ve bunun gibi damar tıkanıklarının hepsi tromboz durumu. Hem ölümcüllük açısından hem de sonrasında bıraktığı komplikasyonlar ve yarattığı hastalık durumları açısından son derece önemli. Topluma belirgin bir yük getiriyor. Önemli bir sağlık sorunu bu açıdan."

        REKLAM

        YAŞAM TARZI DEĞİŞİKLİĞİYLE KORUNMAK MÜMKÜN

        Prof. Dr. Muhlis Cem Ar, yaşam tarzı değişiklikleriyle trombozdan korunmanın mümkün olduğunu dile getirdi.

        Hareketli yaşam tavsiyesinde bulunan Ar, "Basit tedbirlerle üstesinden gelinebilecek bir sağlık sorunu. En basiti egzersiz ve düzenli hareket. Bunun yanında sağlıklı beslenme. Kilodan uzak durmalı. Obezite ve sigara kullanımı, kan pıhtılaşması için önemli bir risk faktörü. Sigara damar tıkanıklığını artırıyor. Yaşam tarzında yapacağınız önemli değişikliklerle bu ölümcül hastalığın önüne geçmek mümkün" ifadelerini kullandı.

        Ar, kan pıhtılaşması ve damar tıkanıklığının tedavisi olan bir rahatsızlık olduğunu ancak esas olanın alınacak tedbirlerle bundan korunmaktan geçtiğine dikkati çekti.

        Toplum sağlığına katkı vermek adına tüm dünyada farkındalık çalışması yapıldığını dile getiren Ar, "Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Tromboz Hemostaz Derneği, bu sağlık sorununa dikkat çekmek için 13 Ekimi Dünya Tromboz Günü ilan etti. Biz de farkındalık çalışmalarına destek vererek halkımızı bilgilendirici çalışmalar yapıyoruz" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ateş açtılar, kaçırdılar ve darp ettiler!
        Ateş açtılar, kaçırdılar ve darp ettiler!
        Ateşkesin üçüncü gününde Filistinlilerin dönüşü sürüyor
        Ateşkesin üçüncü gününde Filistinlilerin dönüşü sürüyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'a gidecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'a gidecek
        İtalya'da Kenan Yıldız övgüsü!
        İtalya'da Kenan Yıldız övgüsü!
        Sır perdesi aralandı! Tünelin duvarında mahsur kalan kişi turist çıktı!
        Sır perdesi aralandı! Tünelin duvarında mahsur kalan kişi turist çıktı!
        Schengen'de yeni dönem bugün başlıyor
        Schengen'de yeni dönem bugün başlıyor
        Aşk belgelendi
        Aşk belgelendi
        Maganda kâbusu! Aileye dehşeti yaşattı!
        Maganda kâbusu! Aileye dehşeti yaşattı!
        Maktulün kimliğini tespit için kesik başı karakolda sergilediler!
        Maktulün kimliğini tespit için kesik başı karakolda sergilediler!
        Okullarda koronavirüs vakaları artıyor
        Okullarda koronavirüs vakaları artıyor
        "Kendilerini gösterdiler"
        "Kendilerini gösterdiler"
        Çok acı bilanço! Feci kazada can kaybı 6'ya yükseldi
        Çok acı bilanço! Feci kazada can kaybı 6'ya yükseldi
        Sıcaklık azalıyor, yağmura kar yağışı eşlik ediyor!
        Sıcaklık azalıyor, yağmura kar yağışı eşlik ediyor!
        İspanya'da gündem Arda Güler: Göz kamaştırdı
        İspanya'da gündem Arda Güler: Göz kamaştırdı
        Sofya'da Türk gecesi!
        Sofya'da Türk gecesi!
        “Çi börek aşa çok yaşa”
        “Çi börek aşa çok yaşa”
        Trump'ın açıklaması, kripto piyasasını vurdu
        Trump'ın açıklaması, kripto piyasasını vurdu
        "Machaho Nobel Barış Ödülü'nü bana ithaf etti"
        "Machaho Nobel Barış Ödülü'nü bana ithaf etti"
        Nemlendirici kremler cildimizi nasıl nemli tutar?
        Nemlendirici kremler cildimizi nasıl nemli tutar?
        Kışın şifa deposu
        Kışın şifa deposu