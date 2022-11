New york'ta yaşayan Fotoğraf sanatçısı Devin Oktar Yalkın'ın Türkiye'deki ilk kişisel sergisi 'Obsidyen' 212 Photography Istanbul’un ana sergileri ve 17. İstanbul Bienali’nin paralel etkinlikleri arasında yer alıyor.

Türkiye'de birçok karma sergi ve fuara katılan Yalkın, iki farklı seriden bir araya getirilmiş bir seçkiden oluşan 'Obsidyen' sergisinin Evin Sanat Galerisi’nin Kreatif Direktörü Osman Nuri İyem'in davetiyle gerçekleştiğini söylüyor.

Geçtiğimiz yıllarda deneyimlediği samimi anlarının nihayet gerçek dünyada var olabilmeleri ve birbirleriyle diyalog kurabilmeleri açısından bu serginin çok önemli olduğunu belirten sanatçı şöyle devam ediyor: "Uzun yıllardır üzerine çalıştığım iki farklı serinin ortak noktalarını göz önünde bulundurarak bir araya getirdim. İlki pandemide eve kapandığımız dönemde ailemi merkeze aldığım Birlikte Yalnız (Alone Together). Bu dönemde günlük hayatıma uzun bir süredir ilk kez bu kadar odaklanabiliyordum. Hayatımda ilk kez etrafımdaki aciliyetlerin her birinin her daim, başka hiçbir konuda endişe duymadan fotoğraflanabileceğini hissettim. Sadece olup bitenlere bakabilmek ve olmalarını izleyebilmek ayrı bir netlik getiriyor. Editöryal çekimlere girmemek bir sanatçı olarak duyarlılıklarımı yeniden belirlememe yardımcı oldu. Birlikte Yalnız (Alone Together) serisi ailecek günlük rutinimizi anlatan samimi karelerden oluşuyor."

Sergiyi oluşturan ikinci serinin ise insanlarla ve çevresiyle yakınlık kurmayı amaçladığı eterik bir maceranın sonucu olan 'Nemesis' olduğunu belirten Devin Oktar Yalkın, "Rüyalarımın silik kalıntılarını, yani bu düşsel manzaraları imgelere aktarmaya çalıştım. İnsanların uyandıklarında bir rüyanın son anlarına nasıl tutunmaya çalıştıklarını düşündüm. Bu iki serinin ortak duyarlılıkları, bir arada uyumlu bir seçkide buluşmalarını sağladı" diye konuştu.

Yalkın sergiye 'Obsidyen' adını vermesinin nedinini ise şöyle anlatıyor: "Obsidyenin varoluş sebebinin ham enerjiden gelmesi beni her zaman heyecanlandıran bir olgu olmuştur. Keskin ve mutlak siyah olması sebebbiyle mitolojide gerçeği ortaya çıkaran bir taş olarak görülüyor. Ayrıca Aztek rahiplerinin de kehanetleri için kullandığı bir ayna olarak görülürdü.

Sergideki fotoğraflarımdan birinin adı da zaten Obsidyen. Ben de fotoğraflarımda, hem Aztek rahipleri gibi gerçeği ortaya koymaya çalışırım, hem de bunu durumları ve olayları ham enerjisiyle yakalamaya çalışarak yaparım. Sergiyi bu taşın antik çağlardan beri kullanıldığı bir coğrafyada açtığım için de kararımı vermek çok zor olmadı."

Evin Sanat Galerisi’nde ayrı bir bölümde ABD Başkanı Joe Biden ve Senator Bernie Sanders’ın yanı sıra Tom Hiddleston, Daniel Craig ve Matthew McConaughey gibi ünlü oyuncuların fotoğraflarının da yer aldığı 'Portreler' adlı sergisi devam eden Yalkın fotoğraf çekmeyi şöyle tanımlıyor: "İnsanları yakından tanımayı ve anlamayı çok seviyorum, dolayısıyla fotoğraf bana çok doğal gelen ve insanlarla daha yakın bağlar kurabildiğim bir alan. Fotoğraf çekmek, gençliğimde edindiğim meraklardan beni en çok heyecanlandıran ve hiç bırakamadığım oldu. İhtiyacım olmayan şeyleri kadrajdan çıkarıp, sadece önemli olan şeylere odaklanabileceğimi aklımda tutarak, vizörün arkasından neler olup bittiğini görmeye ve anlamaya çalışıyorum. Çektiğim kişi veya nesnelerle etkileşim halinde olmayı seviyorum."

'Obsidyen' 13 Kasım'a kadar Evin Sanat Galerisi’nde sanatseverlerle buluşacak.