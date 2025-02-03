Ocak ayı enflasyon verileri 2025 bekleniyor! TÜİK Ocak enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak, beklenti ne yönde?
Ocak ayı enflasyon rakamları gündemde en çok araştırılan konu başlıkları arasında yerini aldı. Şubat ayına girilmesiyle birlikte milyonlar Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) açıklaması için bekleyişe geçti. 2025 yılının ilk enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte memur ve emekli zammında ilk veri belli olacak. Peki, TÜİK Ocak enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Ekonomistlerin enflasyon beklentisi ne yönde? İşte Ocak ayı enflasyon oranı açıklanma tarihi ve ekonomistlerin beklentisi…
Ocak ayı enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak sorusu yanıt aramaya başladı. Şubat ayına girilmesiyle birlikte memur, emekli, ev sahibi ve kiracılar enflasyon rakamları için geri sayıma geçti. 2025 yılının ilk enflasyon rakamı, 2025 Temmuz zammı hesaplaması için oldukça önemli. Bu sebeple milyonlarca memur ve emeklinin gözü TÜİK’e çevrilmiş durumda. Peki, TÜİK Ocak enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak, beklenti ne yönde? İşte detaylar…
OCAK AYI ENFLASYON ORANLARI NE ZAMAN AÇILANACAK?
2025 yılının ilk enflasyon verisi olan Ocak ayı enflasyon rakamlarının açıklanacağı tarih belli oldu.
Ocak ayı enflasyon verileri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Ocak 2025 Cuma günü saat 10.00'da açıklanacak.
OCAK AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Şubat Pazartesi günü açıklanacak ocak ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ankete katılan ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 4,29 oldu. Ekonomistlerin ocak ayı için enflasyon beklentileri yüzde 3,75 ile yüzde 5 aralığında yer aldı.
Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 4,29), bir önceki ay yüzde 44,38 olan yıllık enflasyonun yüzde 41,11'e ineceği öngörülüyor.
Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi ocak ayı itibarıyla yüzde 27,58 oldu.
Tüketici Fiyat Endeksi, Aralık 2024'te yüzde 1,03 artış kaydetmişti.
ARALIK AYI ENFLASYONU NE OLDU?
Tüketici Fiyat Endeksi’ndeki (TÜFE) değişim 2024 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,03, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 44,38 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 58,51 olarak gerçekleşti.