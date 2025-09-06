Oda Müziği Festivali Saxback Ensemble konseriyle başladı

Viyolonsel sanatçısı Nil Kocamangil’in kurucusu ve genel sanat yönetmeni olduğu İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali, bu yıl 5. yaşını kutluyor. 5-18 Eylül 2025 tarihleri arasında düzenlenen festival, oda müziğinin samimiyeti, çeşitliliği ve zenginliğini merkeze alan özgün programıyla dünyanın dört bir yanından sanatçıları İstanbul’da buluşturuyor.

Nil Kocamangil

DÜNYA YILDIZLARINDAN BENZERSİZ KONSERLER

Josetxu Obregón

5. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali, Saxback Ensemble’ın verdiği açılış konserinin ardından dolu dolu bir programla devam ediyor. Trompicavalas Amor adlı programlarıyla tenor Pablo García-López, barok viyolonselci Josetxu Obregón ve klavsenci Ignacio Prego’dan oluşan barok trio’yu ve hem yaratıcı sahne dilleri hem de sıradışı repertuarlarıyla öne çıkan Stockholm Syndrome Ensemble ile jonglör JayGilligan’ı da ağırlayacak olan festival, 5. yılına özel iki önemli buluşmaya da ev sahipliği yapacak. Ülkemizin önemli sanatçılarından, uluslararası başarılarıyla tanınan kemancı Veriko Tchumburidze, çellist NilKocamangil ve viyolacı Orhan Çelebi; festivalin özel konserinde dünyanın önde gelen kemancılarından Andrey Baranov, oda müziğinin aranan isimlerinden viyolacı Nora Romanoff-Schwarzberg ve efsanevi çellist Gary Hoffman ile aynı sahnede buluşacak. Dünyaca ünlü iki kontrbas sanatçısı Rick Stotijn ve Burak Marlalı ile usta piyanist Zsuzsa Balint ise, festival kapsamında bir araya gelerek müzikseverlere alışılagelmişin dışında bir program sunacak. Her yıl unutulmaz bir konserle sanatseverlere veda eden İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali, beşinci yıla özel hazırlanan bu seçkin programın kapanış konserinde ise iki Grammy ve Emmy ödülü sahibi, acapella müziğin dünyadaki en ünlü temsilcilerinden The King’s Singers’ı Türkiye’de ilk kez ağırlayacak.

The King’s Singers REKLAM USTA MÜZİSYENLERLE SÖYLEŞİLER Dünyaca ünlü klasik müzik sanatçılarının sevdikleri müzikleri öğrenmek ve onlarla bu müzikler üzerine sohbet etmek amacıyla düzenlenen OFF-THE-RECORD söyleşilerine 11 Eylül’de Andrey Baranov, Veriko Tchumburidze,Nora Schwarzberg, Orhan Çelebi ve Gary Hoffman; 14 Eylül’de ise Burak Marlalı ve Rick Stotijn konuk olacak. OFF-THE-RECORD söyleşileri, sanatçıların klasik müzik dışındaki çalma listeleri üzerinden farklı müzik tarzlarına bakışlarını ve bunun sanatsal kişiliklerine yansımasını keşfetmeyi hedefliyor. Stockholm Syndrome Ensemble “İlham Veren Buluşmalar” adlı söyleşi serisi ise, konservatuvar öğrencilerine ve hocalarına, klasik müzik yolculuklarına dair merak ettikleri teknik soruları, eğitim ve kariyer üzerine düşüncelerini, festivalin masterclass programlarında eğitmenlik yapan usta sanatçılarla birebir paylaşma fırsatı sunuyor. “İlham Veren Buluşmalar”da usta keman sanatçısı Andrey Baranov 6 Eylül’de; efsanevi çellist Gary Hoffman 9 Eylül’de; Berlin Sanat Üniversitesi eğitmeni, Leipzig Gewandhaus Orkestrası solo kontrbasçısı BurakMarlalı ve Robert Schumann Hochschule Düsseldorf eğitmeni tanınmış kontrbas sanatçısı Rick Stotijn ise 17 Eylül’de İstanbullularla buluşacak.

REKLAM MASTERCLASS PROGRAMLARI İlk yıldan bu yana daima gençleri merkezine alan İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali kapsamında düzenlenen masterclass’larda, dünyaca ünlü müzisyenler ücretsiz olarak konservatuvar öğrencileriyle bir araya gelmeyi buyıl da sürdürüyor. Prof. Andrey Baranov keman masterclass’ı; Prof. Burak Marlalı ve Prof. Rick Stotijn kontrbas masterclass’ı, Queen Elisabeth Music Chapel (Belçika) ve Curtis Institute of Music (ABD) gibi seçkin kurumlarda eğitmenlik yapan Prof. Gary Hoffman ise viyolonsel masterclass’ını gerçekleştirecek. Masterclass programları, yarının yıldızlarını Süreyya Operası’nın müthiş atmosferinde sanatseverlerle buluşma imkânı sunan kapanış konserleriyle sona erecek. Her yıl onlarca farklı ülkeden yüzlerce kişinin başvurduğu masterclass programları, dünyada nadir, Türkiye’de ise bir ilk olarak hem başvurunun hem de katılımın ücretsiz olmasıyla dikkat çekiyor. Saxback Ensemble REKLAM İBB Kültür tarafından düzenlenen 5. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali’nin biletleri Biletix'ten; ücretsiz konser ve söyleşilerin biletleri ise İstanbul Senin uygulaması üzerinden temin edilebilir.

PROGRAM FESTİVAL KONSERLERİ 7 Eylül Pazar 20.00 Trompicavalas Amor 11 Eylül Perşembe 20.00 Festival Buluşması: Baranov & Tchumburidze& Schwarzberg & Çelebi & Kocamangil & Hoffman 14 Eylül Pazar 20.00 Stockholm Syndrome Ensemble & Jay Gilligan (jonglör) 16 Eylül Salı 20.00 Stotijn & Marlalı & Balint 18 Eylül Perşembe 20.00 Kapanış Konseri: The King’s Singers REKLAM OFF THE RECORD SÖYLEŞİLERİ (Moderatör: Nil Kocamangil) 11 Eylül Perşembe 18.30 Andrey Baranov, Veriko Tchumburidze, Nora Schwarzberg, Orhan Çelebi, Gary Hoffman 14 Eylül Pazar 18.30 Burak Marlalı ve Rick Stotijn İLHAM VEREN BULUŞMALAR SÖYLEŞİ SERİSİ 6 Eylül Cumartesi 18.00 Prof. Andrey Baranov 9 Eylül Salı 16.00 Prof. Gary Hoffman 17 Eylül Çarşamba 17.30 Prof. Rick Stotijn ve Prof. Burak Marlalı