Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Müzik 'Oda Müziğinde Alman Romantizmi' ENKA Sanat'ta

        Oda Müziğinde Alman Romantizmi

        ENKA Sanat, ülkemizin en önemli oda müziği topluluklarından Borusan Quartet'ı "Oda Müziğinde Alman Romantizmi" konseriyle, 7 Mayıs akşamı ENKA Oditoryumu'nda misafir edecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.04.2024 - 00:05 Güncelleme: 30.04.2024 - 00:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Oda Müziğinde Alman Romantizmi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye’nin ve dünyanın en seçkin festival ve salonlarında başarılı performanslara imza atan Borusan Quartet, 7 Mayıs akşamı saat 20.30’da ENKA Oditoryumu’nda “Oda Müziğinde Alman Romantizmi” konseriyle müzikseverlerle buluşacak. Esen Kıvrak (keman), Nilay Sancar (keman), Efdal Altun (viyola) ve Nil Kocamangil (viyolonsel) dörtlüsü bu konserde, Almanya’dan çıkan iki büyük besteci, Robert Schumann ve Felix Mendelssohn’un yapıtlarından oluşan bir program sunacak.

        Biletler, Biletix ve ENKA Sanat Gişesi’nden temin edilebilir.

        Konser programı:

        SCHUMANN, La Majör Quartet, No.3, Op.41

        MENDELSSOHN, Kapriçyo, Mi Minör, No.3, Op.81

        MENDELSSOHN, Fa Minör Dörtlü, No.6, Op.80

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Enka Sanat
        #Borusan Quartet
        #müzik
        #konser
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gürcistan'da tartışmalı tasarıya destek gösterisi
        Gürcistan'da tartışmalı tasarıya destek gösterisi
        Eskortla para anlaşmazlığı cinayetle bitti
        Eskortla para anlaşmazlığı cinayetle bitti
        Şampiyonlar yurda döndü
        Şampiyonlar yurda döndü
        Seçim sonuçları ve yeni anayasa ele alındı
        Seçim sonuçları ve yeni anayasa ele alındı
        Ergin Ataman'a para cezası!
        Ergin Ataman'a para cezası!
        Müsavat Dervişoğlu: 'Parlamenter sistem' ile gelinirse tartışırız
        Müsavat Dervişoğlu: 'Parlamenter sistem' ile gelinirse tartışırız
        Dina'nın gizemli ölümü!
        Dina'nın gizemli ölümü!
        Öğretmenlere görev yerlerine dönüş hakkı
        Öğretmenlere görev yerlerine dönüş hakkı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özel görüşmesinde tarih belli oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özel görüşmesinde tarih belli oldu
        'Yumurtalı otoban çetesi' iddiasına açıklama
        'Yumurtalı otoban çetesi' iddiasına açıklama
        Beşiktaş'ın Avrupa'ya katılma denklemi
        Beşiktaş'ın Avrupa'ya katılma denklemi
        Ankaraspor - Nazilli Belediyespor maçına inceleme
        Ankaraspor - Nazilli Belediyespor maçına inceleme
        Kenya'da baraj çöktü: 45 kişi öldü
        Kenya'da baraj çöktü: 45 kişi öldü
        OtoTekno 2'nci bölümüyle ekrana geldi
        OtoTekno 2'nci bölümüyle ekrana geldi
        Çekimlere nihayet başladı
        Çekimlere nihayet başladı
        Resimlerdeki hataları bulabilir misiniz?
        Resimlerdeki hataları bulabilir misiniz?
        Şampiyonluk yolunda kalan maçlar!
        Şampiyonluk yolunda kalan maçlar!
        Fatih Terim'e büyük tepki!
        Fatih Terim'e büyük tepki!
        Otomobilin kalbi Pekin'de attı
        Otomobilin kalbi Pekin'de attı
        İşte Avrupa'nın en güzel kokan 10 şehri!
        İşte Avrupa'nın en güzel kokan 10 şehri!