Türkiye’nin ve dünyanın en seçkin festival ve salonlarında başarılı performanslara imza atan Borusan Quartet, 7 Mayıs akşamı saat 20.30’da ENKA Oditoryumu’nda “Oda Müziğinde Alman Romantizmi” konseriyle müzikseverlerle buluşacak. Esen Kıvrak (keman), Nilay Sancar (keman), Efdal Altun (viyola) ve Nil Kocamangil (viyolonsel) dörtlüsü bu konserde, Almanya’dan çıkan iki büyük besteci, Robert Schumann ve Felix Mendelssohn’un yapıtlarından oluşan bir program sunacak.

Biletler, Biletix ve ENKA Sanat Gişesi’nden temin edilebilir.