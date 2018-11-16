İzmir'de yaşayan ev hanımı Gülcan A., kendisinden boşanmak isteyen işadamı eşine tuzak kurup " FETÖ'cü" diye ihbar etti. Suçsuz yere 6 ay cezaevinde yatan işadamı Rüstem A., serbest kalınca ilk iş olarak karısına boşanma davası açtı. Bunun üzerine karşı dava açan Gülcan A. da, eşinin kendisini aldattığını iddia ederek 100 bini maddi, 250 bin lirası da manevi olmak üzere 350 bin liralık tazminat davası açıp, aylık 3 bin lira da nafaka bağlanmasını talep etti.

EMSAL BİR KARAR

Yeni Asır'dan Metin Burmalı'nın haberine göre; Gülcan A.'nın tüm taleplerini reddeden mahkeme, çiftin boşanmasına karar verdi. Rüstem A.'nın avukatı Metin İnan, "Hiçbir gerekçe müvekkilimin cezaevinde geçirdiği 6 ayını geri vermeyecektir ancak çekişmeli boşanma davası olan eşlerin, problem yaşayan iş ortaklarının veya rakip olan kişilerin FETÖ ihbar ve şikayetleri değerlendirilirken, daha dikkatli davranılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu açıdan kararın son dönemde moda olan asılsız ihbarlarla kişilerin FETÖ/PDY örgüt üyeliğinden suçlanmasının önüne geçecek emsal bir karar olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

'F' SERİSİ 1 DOLAR BULAMAMIŞ

Buca ilçesinde oturan Gülcan A. görücü usulü tanıştığı market zinciri sahibi olan Rüstem A. ile 2016 yılında evlendi. 4 ay evli kalan çift bir süre sonra anlaşmazlık yaşamaya başladı. Evi terk eden Rüstem A. boşanmak davası açmak için soluğu avukatı Metin İnan'ın yanında aldı. Eşinin kendisinden boşanacağını öğrenen Gülcan A. da iddiaya göre bir plan hazırlayarak eşi ile oturdukları eve terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in kitaplarını, dergilerini ve bir de örgüt üyelerinde bulunan 'F' serisi dolar bulamayınca 'E' serisi 1 ABD dolarını koyup, polise eşinin FETÖ üyesi olduğu yönünde ihbarda bulundu.

Gözaltına alınıp tutuklanan ve 6 ay cezaevinde kalan işadamı Rüstem A. ihbarcının boşanmaya yanaşmayan eşi Gülcan A. olduğunu ve kendisine iftira attığını kanıtlayarak cezaevinden çıktı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ