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ÖGG sınav sonuçları açıklandı! 2020 Özel Güvenlik sınavı soru ve cevapları

ÖGG sınavına giren adayların heyecanla bekledikleri sınav sonuçları belli oldu mu? ÖGG sınavı soru ve cevapları, ÖGG sınavı sonuçları ve merak edilen tüm detaylar haberimizde...

ÖGG sınav sonuçları açıklandı!

Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG)sınav sonuçları belli oldu mu? özel güvenlik olmak isteyenler tarafından sıklıkla sorulan ÖGG sonuçları açıklandı mı? ÖGG sınav soru ve cevapları...

ÖGG NEDİR?

Özel güvenlik görevlisi olmak için ilinizde bulunan sertifika vermeye yetkili olan kurumlardan silahlı veya silahsız olmak üzere eğitim almanız gerekmektedir. Her sene Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenmekte olan ÖGG sınavına katılıp başarılı olmalısınız. Bu sınav her sene 6 kez yapılmaktadır ve başarılı sayılmak için de en az 60 puan almanız gerekmektedir. Şayet ilk girişinizde sınavı kazanamadıysanız da birbirini takip eden 4 sınava, sınav harcı ödenerek katılınabilir.

ÖGG SINAVI SORU CEVAPLARI

Her sene 6 kez düzenlenen Özel Güvenlik(ÖGG)sınavının ardından 86. temel eğitim sınavı ve 62. yenileme eğitimi sınavının soru kitapçıkları ve cevapları yayımlandı. 

ÖGG SINAVI SORU VE CEVAPLARI

 

ÖGG SINAVI AÇIKLANDI!

Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından 9 Şubat 2020 Pazar günü yapılan özel güvenlik sınavı sonuçları açıklandı...

 Sınav sonuçları

 

 

 

 

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