Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem ÖGG sınav sonucu sorgulama ekranı 2025: 117. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı, ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak?

        ÖGG sınav sonucu sorgulama ekranı: 117. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

        117. Temel Eğitim ve 93. Yenileme Eğitimi Sınavı 19 Ekim Pazar günü binlerce adayın katılımı ile uygulandı. Belirtilen tarihte sınava katılım gösteren adaylar, ÖGG sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Soru ve cevap anahtarı ise geçtiğimiz günlerde erişime sunuldu. Peki, ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2025 ÖGG sınav sonuç tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.10.2025 - 22:39 Güncelleme: 27.10.2025 - 07:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Özel Güvenlik sınavı sonuçları için geri sayım sürüyor. ÖGG sınav sonuçları için gözler, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden gelecek son dakika açıklamalarını çevrildi. ÖGG sınav sonuçları, https://onlineislemler.egm.gov.tr/ internet adresi üzerinden sorgulanabilecek. Peki, 2025 Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı, ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

        2

        117. DÖNEM ÖGG SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI

        Kılavuza göre 117. dönem ÖGG sınav soruları ve cevap anahtarları, 21 Ekim 2025 Salı günü erişime açıldı.

        3

        117. DÖNEM ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        117. Dönem ÖGG sınav sonuçları, 7 Kasım 2025 tarihinde açıklanacak.

        Adaylar yazılı sınav sonucuna 10-12 Kasım 2025 tarihleri arasında itiraz edebilecek. Yapılan yazılı sınav itiraz sonuçları ise 13 Kasım 2025 tarihinde açıklanacak.

        ÖGG SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK?

        Silah Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.

        Silahsız özel güvenlik temel eğitim sertifikası bulunan kişilerin silahsız yenileme eğitimi ile birlikte silah farkı eğitimi alarak özel güvenlik yenileme sınavına silahlı sınav türünden katılacak adayların başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir. Başarı sağlanamaması durumunda sınav sonucu silahsız olarak değerlendirilecektir.

        117. DÖNEM ÖGG KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Beşiktaş taraftarından büyük tepki!
        Beşiktaş taraftarından büyük tepki!
        Hüseyin Gün'ün ifadesi ortaya çıktı
        Hüseyin Gün'ün ifadesi ortaya çıktı
        Kasımpaşa'da kazanan yok!
        Kasımpaşa'da kazanan yok!
        Galatasaray evinde yenilmiyor!
        Galatasaray evinde yenilmiyor!
        PKK Türkiye'den çekildiğini açıkladı
        PKK Türkiye'den çekildiğini açıkladı
        Aslan geriden gelip kazandı!
        Aslan geriden gelip kazandı!
        "10 kişiyle F.Bahçe'yle berabere kaldılar!"
        "10 kişiyle F.Bahçe'yle berabere kaldılar!"
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Terörsüz Türkiye açıklaması
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Terörsüz Türkiye açıklaması
        Putin sınırsız menzilli füzenin testlerinin tamamlandığını duyurdu
        Putin sınırsız menzilli füzenin testlerinin tamamlandığını duyurdu
        Louvre Müzesi soygunuyla ilgili 2 kişi gözaltında
        Louvre Müzesi soygunuyla ilgili 2 kişi gözaltında
        Makas atan aracın plakasından ölümcül kaza çıktı!
        Makas atan aracın plakasından ölümcül kaza çıktı!
        Eski tip ehliyetin yenilenmesi için son hafta
        Eski tip ehliyetin yenilenmesi için son hafta
        Trump yakıt molasında Katar Emiri ile görüştü
        Trump yakıt molasında Katar Emiri ile görüştü
        Yaşlı kadın cinayetinde komşuların elleri incelendi!
        Yaşlı kadın cinayetinde komşuların elleri incelendi!
        Rize, yeşilin ve lezzetin sonsuz şöleni
        Rize, yeşilin ve lezzetin sonsuz şöleni
        Orada bir köy var uzakta
        Orada bir köy var uzakta
        Diyabetli hastalar için en iyi tedavi kilo kontrolü
        Diyabetli hastalar için en iyi tedavi kilo kontrolü
        Turistik Doğu Ekspresi biletleri satışa çıkıyor
        Turistik Doğu Ekspresi biletleri satışa çıkıyor
        "Yaşattıkları, beni hasta etti"
        "Yaşattıkları, beni hasta etti"
        Hem bilgililer hem de paraları var!
        Hem bilgililer hem de paraları var!