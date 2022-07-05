Oğlu benzinle yakmıştı, 15 gün sonra acı haber! 0:00 / 0:00

AA

Edirne'de oğlunun ateşe verdiği evde yaralanan 60 yaşındaki kadın, 15 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

AA'nın haberine göre, 20 Haziran Pazartesi günü Ünal Deniz, Talatpaşa Mahallesi Jandarma Ahmet Bahçın Sokak'taki binada annesi Saliha Birincibubar'ın ikinci kattaki evini benzinle ateşe verdi. Alevleri gören komşuların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ANNE ALEVLERİN ARASINDAN KURTARILDI

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, evden çıkarılan ve vücudunda yanıklar oluşan Birincibubar, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan kadın, daha sonra tedavisinin devamı için İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yara ve Yanık Merkezi'ne sevk edildi.

YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Saliha Birincibubar, İstanbul'daki tedavisinde 15 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Hayatını kaybeden Birincibubar için Hasan Sezai Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Talihsiz kadın, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karaağaç Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine, kadının ailesi ve yakınları katıldı.

Öte yandan, olayın ardından yakalanan Ünal Deniz, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.