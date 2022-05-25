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Oğlum dizisinin Melike’si Instagram hesabından bunu paylaştı! Oğlum’un Melike’si Nihal Yalçın kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Oğlum dizisinde Melike karakterine hayat veren ve Kırmızı Oda dizisine Rezzan rolüyle konuk oyuncu olarak katıl Nihal Yalçın oyunculuğuyla adından söz ettiriyor. Songül Öden, Canan Ergüder, Serhat Teoman, Kubilay Aka ve Feyyaz Duman gibi ünlü oyuncuları başrolünde birleştiren Oğlum dizisinin Melike’si Nihal Yalçın Instagram paylaşımlarıyla beğeni topladı. Show TV’nin sevilen yapımının final yapmasının ardından “Nihal Yalçın kimdir, kaç yaşında ve nereli?” soruları gündeme geldi. İşte, Oğlum’un Melike’si Nihal Yalçın Instagram paylaşımları ve hayatı…

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  • 01
    Oğlum dizisinin Melike’si Nihal Yalçın Instagram hesabından bunu paylaştı! Oğlum’un Melike’si Nihal Yalçın kimdir, kaç yaşında ve nereli?

    Oğlum'un Melike'si Nihal Yalçın, Kırmızı Oda dizisinde canlandırdığı Rezan karakteriyle adındn söz ettirdi. 
  • 02
    Oğlum dizisinin Melike’si Nihal Yalçın Instagram hesabından bunu paylaştı! Oğlum’un Melike’si Nihal Yalçın kimdir, kaç yaşında ve nereli?

    Yalçın, Altın Portakal Film Festivali'nde Kırmızı Oda Rezzan rolüylr "En İyi Kadın Oyuncué ödülünü aldı.
  • 03
    Oğlum dizisinin Melike’si Nihal Yalçın Instagram hesabından bunu paylaştı! Oğlum’un Melike’si Nihal Yalçın kimdir, kaç yaşında ve nereli?

    Uzun yıllardır tiyatro, dizi ve sinema sektöründe yer alan Nihal Yalçın oyunculuğuyla beğeni topluyor.
  • 04
    Oğlum dizisinin Melike’si Nihal Yalçın Instagram hesabından bunu paylaştı! Oğlum’un Melike’si Nihal Yalçın kimdir, kaç yaşında ve nereli?

    Ünlü oyuncu Oğlum dizisinde; Songül Öden, Canan Ergüder, Serhat Teoman, Kubilay Aka ve Feyyaz Duman gibi ünlü isimlerle başrolü paylaştı.
  • 05
    Oğlum dizisinin Melike’si Nihal Yalçın Instagram hesabından bunu paylaştı! Oğlum’un Melike’si Nihal Yalçın kimdir, kaç yaşında ve nereli?

    Show TV ekranlarında yayınlanan dizisinin final haberinin duyulmasıyla birlikte “Nihal Yalçın kimdir, kaç yaşında ve nereli?” Soruları gündeme geldi. 
  • 06
    Oğlum dizisinin Melike’si Nihal Yalçın Instagram hesabından bunu paylaştı! Oğlum’un Melike’si Nihal Yalçın kimdir, kaç yaşında ve nereli?

    İşte, Oğlum’un Melike’si Nihal Yalçın Instagram paylaşımları ve hayat…
  • 07
    Oğlum dizisinin Melike’si Nihal Yalçın Instagram hesabından bunu paylaştı! Oğlum’un Melike’si Nihal Yalçın kimdir, kaç yaşında ve nereli?

    OĞLUM’UN MELİKE’Sİ NİHAL YALÇIN KİMDİR?

    Nihal Yalçın 29 Mart 1981 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu Nihal Yalçın'ın üç kız, bir erkek kardeşi vardır.
  • 08
    Oğlum dizisinin Melike’si Nihal Yalçın Instagram hesabından bunu paylaştı! Oğlum’un Melike’si Nihal Yalçın kimdir, kaç yaşında ve nereli?

    2016 yılında oynadığın Antabus oyunuyla 20. Afife Tiyatro Ödülleri Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu ödülüne sahip olan Nihal Yalçın İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı oyunculuk bölümünü mezunudur. Konservatuvardan sonra Bahçeşehir Üniversitesi ileri oyunculuk bölümünde yüksek lisans yapan Nihal Yalçın 29 Mayıs 2012 tarihine kadar Kurusıkı adlı doğaçlama gösterisi sergilemekteydi fakat tiyatroyu kısa bir süreliğine bıraktı.
  • 09
    Oğlum dizisinin Melike’si Nihal Yalçın Instagram hesabından bunu paylaştı! Oğlum’un Melike’si Nihal Yalçın kimdir, kaç yaşında ve nereli?

    Sinema kariyerine 2005'te Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? adlı filmde "Zeyno Bacı" karakteriyle başlayan Nihal Yalçın, 2009 yılında Ay Lav Yu adlı filmde ise "Rukiye" karakteri canlandırdı.
  • 10
    Oğlum dizisinin Melike’si Nihal Yalçın Instagram hesabından bunu paylaştı! Oğlum’un Melike’si Nihal Yalçın kimdir, kaç yaşında ve nereli?

    Avrupa Yakası dizisinin son sezonunda da "Meryem" rolünde izleyicin karşısına çıktı. Bunların haricinde birçok dizi ve filmlerde de rol aldı. Son olarak Gülse Birsel'in kaleminden çıkan Jale Atabey'in yönettiği Yalan Dünya adlı dizide başrol oyuncularından biri olan "Açılay" karakterini 2 sezon boyunca canlandırmış, 2. sezon finalinde diziye veda etmiştir.
  • 11
    Oğlum dizisinin Melike’si Nihal Yalçın Instagram hesabından bunu paylaştı! Oğlum’un Melike’si Nihal Yalçın kimdir, kaç yaşında ve nereli?
  • 12
    Oğlum dizisinin Melike’si Nihal Yalçın Instagram hesabından bunu paylaştı! Oğlum’un Melike’si Nihal Yalçın kimdir, kaç yaşında ve nereli?
  • 13
    Oğlum dizisinin Melike’si Nihal Yalçın Instagram hesabından bunu paylaştı! Oğlum’un Melike’si Nihal Yalçın kimdir, kaç yaşında ve nereli?
  • 14
    Oğlum dizisinin Melike’si Nihal Yalçın Instagram hesabından bunu paylaştı! Oğlum’un Melike’si Nihal Yalçın kimdir, kaç yaşında ve nereli?
  • 15
    Oğlum dizisinin Melike’si Nihal Yalçın Instagram hesabından bunu paylaştı! Oğlum’un Melike’si Nihal Yalçın kimdir, kaç yaşında ve nereli?
  • 16
    Oğlum dizisinin Melike’si Nihal Yalçın Instagram hesabından bunu paylaştı! Oğlum’un Melike’si Nihal Yalçın kimdir, kaç yaşında ve nereli?

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