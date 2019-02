İzmir'de bir baba, oğluna verdiği yardım nafakasının fazla kısmının tahsili için icra takibi başlattı.



Balçova ilçesinde yaşayan 21 yaşındaki Can Ovalı'nın anne ile babası 17 yıl önce boşandı. Velayeti anneye verilen Ovalı, babasından nafaka almaya başladı, 18 yaşına gelince de bu para kesildi.



Üniversite eğitimi devam ettiği için babasına 2016 yılında "yardım nafakası" davası açan Ovalı, annesinin tek maaşı ile tüm masraflarını karşılamaya çalıştığını, babasının hiçbir maddi destekte bulunmadığını belirtti.



İzmir 16. Aile Mahkemesinde görülen davada, babanın oğlunun bakım, iaşe ve eğitim giderlerine ekonomik olarak destek olmasının etik, ahlaki ve hukuki zorunluluk olduğu kanaatiyle Ovalı'ya bin 300 lira yardım nafakası ödenmesine hükmedildi.



Ovalı'nın babası Hamdi Ovalı, miktarı fazla bulduğu gerekçesiyle karara itiraz etti. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 18. Hukuk Dairesi de hakkaniyet ilkesinin dikkate alınması gerektiği, hükmedilen miktarın fazla olduğu gerekçesiyle nafakanın bin liraya düşürülmesine karar verdi.



Baba Hamdi Ovalı, nafakanın düşürülmesi üzerine 1 yıl boyunca ödediği bin 300 liralık nafakanın fazla ödediği kısımlarının tahsili için oğluna yönelik icra takibi başlattı.



Can Ovalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4-5 yıl önce ilişkilerinin koptuğu babasının üniversiteyi kazandıktan sonra ödediği yardım nafakasının fazla kısmını tahsil etmek için icra takibi başlatmasından büyük üzüntü yaşadığını anlattı.



Uzlaşmak istediklerini ancak babasının buna yanaşmadığını ifade eden Ovalı, 18 yaşına geldiği zaman kendisine ödenen nafakanın kesildiğini, üniversiteyi kazandıktan sonra yardım nafakası davası açtığını, üniversite öğrencisi olduğunu, hiçbir gelirinin bulunmadığını ve bu parayı ödeyemeyeceğini söyledi.



Can Ovalı, şunları kaydetti:



"İcra takibinin başlamasıyla icra memuru ve avukat geldi. Kapımıza dayanmışlardı. Ödeyecek param yok. Son gönderilen icra takibi ve masraflarla bu rakam 10 bin lirayı bulacak. Bu durum beni çok üzüyor ve yaralıyor. Bana verdiği harçlığı geri istiyor. Bu olaylardan dolayı derslerime odaklanamıyorum. Babamın insaflı olacağını düşünüyorum. Bu kararını değiştireceğine inanıyorum. Ancak kitabımı, kalemimi satabilirim."



Ovalı'nın avukatı Bilge Civa ise müvekkilinin ödeme gücü olmadığını ve bu durumun vicdanları sızlattığını belirtti.



Haciz işleminin müvekkilinin annesiyle yaşadığı eve geldiğini, Can'ın korkudan kapıyı açamadığını ifade eden Civa, "Can'ın talep edilen bedelin 1 lirasını bile ödeyecek gücü yok. Hukuken yapılan işlemde bir hata olmamasına rağmen beni rahatsız eden Can'ı yerle bir eden bir babanın evladına uyguladığı haciz işlemi." dedi.



Baba Hamdi Ovalı ise şu anda işsiz olduğunu, bin lirayı bile ödemekte güçlük çektiğini dile getirdi.



Ovalı, "İşsiz adam nasıl verir bin lira. 4-5 yıldır görüşmüyoruz. Özel üniversiteye gittiğini dahi dava aracılığıyla öğrendim. Bana yıllardır 'baba' diye hitap etmiyor. Telefonlarıma cevap vermiyor." ifadelerini kullandı.