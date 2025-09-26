OGM Ormanspor: 62 - Konya Büyükşehir Belediyespor: 88 | MAÇ SONUCU
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 2. haftasında Konya Büyükşehir Belediyespor deplasmanda OGM Ormanspor'u 88-62 mağlup etti
Giriş: 26.09.2025 - 20:12 Güncelleme: 26.09.2025 - 20:12
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 2. hafta oynanan tek maçla başladı.
Ligde haftanın açılış karşılaşmasında OGM Ormanspor, Ankara'daki M. Sait Zarifoğlu Spor Salonu'nda Konya Büyükşehir Belediyespor'u konuk etti.
Konya temsilcisi, ilk yarısını da 54-37 üstün tamamladığı maçta OGM Ormanspor'u 88-62 yendi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ