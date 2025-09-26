Habertürk
Habertürk
        OGM Ormanspor: 62 - Konya Büyükşehir Belediyespor: 88 | MAÇ SONUCU

        OGM Ormanspor: 62 - Konya Büyükşehir Belediyespor: 88 | MAÇ SONUCU

        Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 2. haftasında Konya Büyükşehir Belediyespor deplasmanda OGM Ormanspor'u 88-62 mağlup etti

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2025 - 20:12 Güncelleme: 26.09.2025 - 20:12
        Konya Büyükşehir Belediyespor farklı kazandı!
        Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 2. hafta oynanan tek maçla başladı.

        Ligde haftanın açılış karşılaşmasında OGM Ormanspor, Ankara'daki M. Sait Zarifoğlu Spor Salonu'nda Konya Büyükşehir Belediyespor'u konuk etti.

        Konya temsilcisi, ilk yarısını da 54-37 üstün tamamladığı maçta OGM Ormanspor'u 88-62 yendi.

