Kulüpten yapılan açıklamada, sezon başı OGM Ormanspor'a transfer olan 34 yaşındaki skorer oyuncunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak feshedildiği belirtildi.
Hardy, bu sezon ligde 12 maçta forma giyip 9,1 sayı ortalaması yakaladı.
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