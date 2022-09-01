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OGM personel alımı başvuruları ne zaman, şartları neler 2022? OGM 338 işçi alımı yapıyor

OGM personel alımı ile ilgili araştırmalar başlamış durumda. Yurt genelinde başvuru yapmayı planlayan binlerce kişi için başvuru tarihleri ve şartları ile ilgili bilgileri bir araya getirdik. Peki, 338 personel alımının yapılacağı OGM personel alımı başvuruları ne zaman ve şartları neler 2022?

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  • OGM personel alımı başvuruları ne zaman, şartları neler 2022? OGM 338 işçi alımı yapıyor: Mühendis, avukat, biyolog, tekniker, teknisyen, büro personeli

    OGM personel alımına ilişkin müjdeli haber geldi. 338 işçinin mühendis, avukat, biyolog, tekniker, teknisyen, büro personeli ve daha birçok alanda istihdam edileceği işçi alımı ile ilgili bilgileri bir araya getirdik. İşte, ayrıntılar...
  • OGM personel alımı başvuruları ne zaman, şartları neler 2022? OGM 338 işçi alımı yapıyor: Mühendis, avukat, biyolog, tekniker, teknisyen, büro personeli

    ALIM YAPILACAK KADROLAR NELER?

    Alım yapılacak kadrolar arasında mühendis, avukat, biyolog, tekniker, teknisyen, büro personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, şoför ve temizlik görevlisi yer alıyor.

    OGM PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Adaylar, 1-10 Eylül tarihlerinde e-Devlet üzerinden (Orman Genel Müdürlüğü-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresini kullanarak) başvuru yapabilecek.
  • OGM personel alımı başvuruları ne zaman, şartları neler 2022? OGM 338 işçi alımı yapıyor: Mühendis, avukat, biyolog, tekniker, teknisyen, büro personeli

    OGM PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

    a) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. Maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak.

    b) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu puan şartı mevcut olup; lisans mezuniyeti gereken unvanlarda KPSSP3, ön lisans mezuniyeti gereken unvanlarda KPSSP93, ortaöğretim mezuniyeti gereken unvanlarda KPSSP94 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

    c) Adaylar başvuru tarihinin son günü itibariyle genel ve özel şartlarda belirtilen şartların tamamını sağlıyor olması gerekmekte olup ilanda belirtilen nitelikleri taşımayan ve belgeleyemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Ayrıca, herhangi bir tarihte ibraz ettiği belgenin sahte/geçersiz olduğu, gerçeğe aykırı belge düzenlediği anlaşılanların “Sözleşme imzalanarak göreve başlatılmış olsalar bile” sözleşmeleri feshedilerek haklarında yasal işlem yapılacaktır ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
  • OGM personel alımı başvuruları ne zaman, şartları neler 2022? OGM 338 işçi alımı yapıyor: Mühendis, avukat, biyolog, tekniker, teknisyen, büro personeli

    d) 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta iken; hizmet sözleşmeleri sona erenler veya Ek-1’de yer alan sözleşmeli personel pozisyonuna yerleştirilmek üzere başvuruda bulunanlar hakkında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında ve 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu pozisyonlara yerleşenlerden, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen istisnalar kapsamına girmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır.

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