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Öğrenci affı TBMM'de kabul edildi! Öğrenci affı nedir, kimleri kapsıyor?

Öğrenci affı üniversite eğitimini yarıda bırakan öğrencilerin gündeminde yer alıyordu. Milyonlarca öğrencinin gözü "Öğrenci affı çıktı mı, kimleri kapsıyor?" sorusuna çevrilmişti. Öğrenci affı detayları "torba" kanun teklifinin, TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesiyle belli oldu. İşte konuya ilişkin detaylar haberimizde...

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  • Öğrenci affı son dakika TBMM'de kabul edildi! Öğrenci affı 2022 kimleri kapsıyor, çıktı mı, detayları nedir?

    Öğrenci affını da içeren "torba" kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Çeşitli sebeplerle kayıt yaptıramamış ya da öğrenimini yarıda bırakmak zorunda kalmış öğrenciler öğrenci affı detaylarını araştırıyor. Peki öğrenci affı nedir, kimleri kapsıyor? 4 milyondan fazla öğrenciyi etkilemesi beklenen öğrenci affı ile ilgili ayrıntılar haberimizde...
  • Öğrenci affı son dakika TBMM'de kabul edildi! Öğrenci affı 2022 kimleri kapsıyor, çıktı mı, detayları nedir?

    ÖĞRENCİ AFFI ÇIKTI MI?

    Yasayla yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmekte iken ilişiği kesilenler ile bu yükseköğretim kurumlarına kayıt hakkı elde ettiği halde çeşitli sebeplerle kayıt yaptıramamış öğrencilere geçmişe yönelik süre sınırlaması olmaksızın yüksek öğrenimlerine devam etme hakkı tanınıyor.

    Buna göre; yükseköğretim kurumlarında hazırlık dahil bütün sınıflarda intibak, ön lisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü öğrenimi gören öğrencilerden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar, kendi isteğiyle ilişikleri kesilenler dahil, terör suçu ile kasten öldürme, işkence, eziyet, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarından mahkum olanlarla sahte belge sebebiyle kaydı iptal edilenler, kayıt sırasında sahte belge verenler ve intihal suçundan, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler hariç, her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile bir programı kazanarak kayıt yapma hakkı elde ettikleri halde kayıt yaptırmayanlar bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde ilişiklerinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna başvuruda bulunmaları şartıyla 2022-2023 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilecek.
  • Öğrenci affı son dakika TBMM'de kabul edildi! Öğrenci affı 2022 kimleri kapsıyor, çıktı mı, detayları nedir?

    Askerlik görevini yapmakta olanlar terhislerini takip eden 2 ay içinde ilgili yükseköğretim kurumuna başvurmaları halinde bu maddede belirtilen haklardan yararlanabilecek.

    Bu maddede yer alan hükümlerden yararlanarak ayrıldığı yükseköğretim kurumuna kayıt yaptıranlardan ÖSYS/YKS puanı giriş yılı itibarıyla aynı veya farklı bir diploma programının aynı türden taban puanına sahip olanlar, bu programlardan birine yatay geçiş talebinde bulunabilecek. Bu kapsamda farklı bir diploma programından yatay geçişle kabul edilecek öğrenci sayıları, ilgili programa kayıtlı öğrenci sayısı ve üniversitenin fiziki koşulları dikkate alınmak suretiyle belirlenecek.

    Bu maddeden yararlanıp bir yükseköğretim kurumunda öğrenci statüsü kazananlar; başvurmaları halinde Anadolu Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi bünyesindeki açık öğretim ön lisans veya lisans düzeyindeki eş değer programlara yatay geçiş yapabilecek. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Yükseköğretim Kurulu yetkili olacak.
  • Öğrenci affı son dakika TBMM'de kabul edildi! Öğrenci affı 2022 kimleri kapsıyor, çıktı mı, detayları nedir?

    ÖĞRENCİ AFFI NEDİR?

    Öğrenci affı lisans ve yüksek lisans öğrencilerini kapsayacak. Henüz başvuru şartları açıklanmadı. 2018 yılında yapılan öğrenci affından yararlanmak isteyen öğrencilerin askerlik görevi, mücbir sebepler ve sağlık nedenleri dışında 18/09/2018 tarihine kadar ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumuna başvurmaları şarttı.

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