Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar

        Öğrenci servisine tren çarptı!

        Muş'ta bir öğrenci servisine hemzemin geçitte yolcu treni çarptı. Facianın eşiğinden dönülen olayda 17 öğrenci hafif yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.10.2025 - 14:48 Güncelleme: 14.10.2025 - 14:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Öğrenci servisine tren çarptı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Muş'ta yolcu treni hemzemin geçitte okul servisi minibüsüne çarptı, 17 öğrenci hafif yaralandı.

        DHA'nın haberine göre kaza, Yeşilyurt Mahallesi Hemgeçit mevkiinde meydana geldi. Yolcu treni, hemzemin geçitte öğrenci servis minibüsüne çarptı. Savrulan serviste bulunan 17 öğrenci hafif yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrenciler, ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump'la bağımız çok önemli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump'la bağımız çok önemli
        Gazze Barış Planı'na imzalar atıldı: Dün Orta Doğu'da neler yaşandı?
        Gazze Barış Planı'na imzalar atıldı: Dün Orta Doğu'da neler yaşandı?
        Real Madrid'in gözdesi!
        Real Madrid'in gözdesi!
        A Milli Takım'ın konuğu Gürcistan!
        A Milli Takım'ın konuğu Gürcistan!
        Hakan Çakır’ın iddianamesine Habertürk ulaştı
        Hakan Çakır’ın iddianamesine Habertürk ulaştı
        Beşiktaş'ta G.Birliği 11'i netleşiyor
        Beşiktaş'ta G.Birliği 11'i netleşiyor
        Skriniar'a İtalya'dan talip!
        Skriniar'a İtalya'dan talip!
        Getir'den yapay zeka hamlesi
        Getir'den yapay zeka hamlesi
        "Başım derde hiç girmedi"
        "Başım derde hiç girmedi"
        Icardi'ye Suudi Arabistan kancası!
        Icardi'ye Suudi Arabistan kancası!
        Almanya'da emeklilik hamlesi
        Almanya'da emeklilik hamlesi
        Sinsi pandemiye dikkat! "Ayakta tedavi alabilecek hastaları bile kaybedebiliriz"
        Sinsi pandemiye dikkat! "Ayakta tedavi alabilecek hastaları bile kaybedebiliriz"
        Emekli işçiye vergi indirimi
        Emekli işçiye vergi indirimi
        13-19 Ekim haftalık burç yorumları
        13-19 Ekim haftalık burç yorumları