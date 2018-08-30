Okullar 17 Eylül'de açılıyor ve aileler şimdiden ders malzemelerine, formalara odaklanmış halde. Okul açıldıktan sonra da derslerdeki başarıya odaklanacaklar. Diyetisyen Emre Uzun ise öğrencilerin okul başarısını etkileyen faktörlerden birinin de beslenme ile ilgili yanlışlar olduğunu söylüyor ve "Öğrencilerin yiyip içtiklerine dikkat!" uyarısında bulunuyor.

"Çocukların doğru ve düzenli beslenmesinin temeli aile ortamında atılır. Bu bir alışkanlıktır ve aile nasıl besleniyorsa çocuk da ister istemez ailesi gibi bir beslenme alışkanlığı kazanır" diyen Diyetisyen Uzun, çocukların günümüzde karbonhidrat ağırlıklı beslendiğine ve "karın doyurmayı" beslenmek zannettiklerine dikkat çekiyor: "Yeterli ve dengeli beslenmek, zihinsel faaliyeti artıran bir etkendir. Çocuk ancak bu şekilde dikkatini toplar ve derse konsantre olur. Yeterli beslenmek ise protein, vitamin ve minerallerin düzenli alınması anlamına geliyor. Böyle beslenen çocuklar da sadece bedenen değil zihnen de büyüyüp gelişir!"

KAHVALTI ŞART!

Emre Uzun, okul çocuklarının nasıl beslenmesi gerektiğini de şöyle anlatıyor: "Öğrencilerin en önemli öğünü hiç kuşkusuz kahvaltı! Kahvaltı eden öğrenci, güne 1-0 önde başlamış demektir. Gereken enerjiyi almış, zihni faaliyete geçmiştir. Zaten araştırmalar da kahvaltı eden öğrencilerin okulda yüzde 50 daha başarılı olduğunu gösteriyor. Kahvaltı, öğrencilerin konsantrasyon becerilerini, enerjilerini yükseltir. Daha geç yorulup sorunlara daha kolay adapte olurlar. Eğer bir öğrenci kahvaltı edemeyecek kadar erken uyanmak zorundaysa, yolda veya ilk ders öncesi okulda yiyeceği bir şeyler hazırlamak yerinde olur. Okul kantininden alınan simit, poğaça, açma ise sadece karbonhidrat, yani boş kaloridir! Kahvaltıda yenenler de nitelikli olmalı. Yumurta, tam tahılı buğday ekmeği, süt, tereyağı, peynir ve zeytin; protein, yağ ve karbonhidrat açısından dengeli bir beslenme sunacaktır."

ÖĞRENCİLER ÇAYDAN UZAK DURMALI!

Diyetisyen Emre Uzun, sabah kahvaltısında içilen çay konusunda da uyarıyor: "Çay, alınan demiri bloke eder. Böylece kansızlık ortaya çıkar. Kansızlık da beyne giden oksijenin azalmasına, beynin yeterince beslenmemesine ve zihinsel beceride gerilemeye sebep olur. Beyin hücreleri arasındaki iletişim yavaşlar. Bu da okulda başarısızlık sebebidir. Dolayısıyla öğrencilerin demir zengini beslenmesi şart.

Yumurta, kırmızı et, koyu yeşil yapraklı sebzeler ve tahıllar demir açısından hayli zengin... Günde bir kaşık pekmez de son derece faydalı. Bu arada iyot da zekâ ve zihinsel işlevler üzerinde etkili bir element. Eksikliği beyni olumsuz etkileyebiliyor. Çaresi ise balık, ıspanak, pazı, kuru fasulye, sarımsak gibi iyot zengini gıdaları tüketmek, yoğurt, süt ve yumurtayı ihmal etmemek..."

İŞTE ÖĞRENCİ DOSTU YİYECEKLER...

Diyetisyen Emre Uzun, "öğrenci dostu" olarak nitelediği diğer gıda maddelerini de şöyle sıralıyor: "Süt, peynir, yoğurt gibi sütlü gıdalar... Protein kaynağı et, tavuk ve balık... Özellikle de yağlı balıkların beyin sağlığı ve fonksiyonu üzerindeki olumlu etkileri saymakla bitmez. Yine protein zengini kuru baklagiller... Kış meyvelerinden tüm turunçgiller ve elma... Bir şeyler atıştırmadan duramayan öğrencilere de önerilerim var: Kurutulmuş meyveler ellerinin altında olsun. Ceviz, sinir sistemi gelişiminde çok önemlidir, ceviz yesinler. Aynı şekilde fındık, badem... İlla ki bir şeyler atıştıracaklarsa bol bol ayçekirdeği, bir avuç kadar kabak çekirdeği de yiyebilirler. Bunlar da folik asit zenginidir ve beynin sağlıklı işleyişinde önemli rol oynarlar."

İLKOKUL ÖĞRENCİSİ GÜNDE 5 BARDAK SU İÇMELİ

Emre Uzun, bir öğrencinin içebileceği birkaç yararlı şey var: Bitki çayları ki bunlar kış aylarında vücut dirençlerini de artırır, süt, ayran ve elbette su! İlkokul öğrencilerinin günde 5, ortaokul öğrencilerinin 8-9, lise öğrencilerinin ise 12-15 bardak suya ihtiyacı var. Su, vücut ısısını dengelemeden hücrelere ihtiyaç duydukları besinleri taşımaya kadar pek çok görevi yerine getiriyor. Beyin, beyincik ve omuriliği dış etkenlerden koruyor. Kan dolaşımını dengeleyip zararlı atıkları ter ve idrar olarak vücuttan uzaklaştırıyor. Bir öğrenci istediği kadar dengeli beslensin, su içmiyorsa o beslenme pek bir işe yaramayacaktır; bunu unutmamak gerekir."

ÖRNEK BESLENME ÇANTASI

Diyetisyen Emre Uzun, annelerin hazırlayacağı örnek bir beslenme çantasında neler bulunması gerektiğini ise şöyle sıralıyor:

1. Gün: Tavuklu sandviç, 1 su bardağı ayran, 1 adet yeşil elma

2. Gün: Peynirli yeşillikli tost, 1 avuç fındık veya badem, sütlü ev tatlısı

3. Gün: Köfte ile hazırlanmış bol yeşillikli sandviç, 1 su bardağı ayran, kuru meyve

4. Gün: Sebzeli muffin, 1 su bardağı süt, kuru meyve

5. Gün: 2-3 dilim sebzeli kıymalı börek, 1 kase yoğurt, ceviz içi

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