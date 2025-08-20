Habertürk
Habertürk
        Öğrencilerden orman varlığına katkı

        Öğrencilerden orman varlığına katkı

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in 2025-2026 eğitim öğretim yılında Tarım ve Orman Bakanlığı ile ortak yürütülecek, orman sevgisi ve korunması temalı eğitim faaliyetleri hakkındaki açıklamalarının ardından ilk adımlar atılıyor. Orman yangınlarına karşı eğitim çağındaki gençlerin de bilincini artıracak örnek bir çalışma başladı. Handan Hayrettin Yelkikanat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde anlamlı bir projeyi hayata geçirdi. Okul, kendi adını taşıyan "Handan Hayrettin Yelkikanat Hatıra Ormanı" kuruyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.08.2025 - 14:46 Güncelleme: 20.08.2025 - 14:46
        Öğrencilerden orman varlığına katkı
        2025-2026 eğitim öğretim yılında okula yeni başlayacak öğrencileri merkeze alan bu projede; çevre bilinci oluşturulması, orman yangınlarında yok olan yeşil alanların yeniden kazandırılmasına katkı sağlanması ve öğrencilere doğayla bağ kurma fırsatı sunulması amaçlanıyor.

        Projenin ilk adımı, okul kayıt süreciyle birlikte atıldı. Kayıt için gelen öğrencilere ve velilerine beşer adet ağaç tohumu, detaylı çimlendirme talimatları ve bilgilendirme broşürleri hediye edildi. Yıl boyunca öğrencilerin aileleriyle birlikte çimlendireceği bu tohumların fidana dönüşmesiyle, gelecekte büyüyecek Handan Hayrettin Yelkikanat Hatıra Ormanı'nın temelleri atılmış olacak.

        Okul yönetimi ve öğretmenlerin liderliğinde gerçekleşen bu çalışma, öğrencilere sadece akademik bilgiler vermekle kalmıyor, aynı zamanda onları aktif bir şekilde çevre koruma çabalarına dahil ederek gelecek nesiller için daha yeşil bir dünya bırakma bilinci aşılıyor.

