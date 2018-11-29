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Öğrencilerin okul önündeki kavgası ölümle sonuçlandı!

Kastamonu’da endüstri meslek lisesinde iki öğrenci arasında başlayan tartışmada silah çekildi. Öğrencilerden R.T., okula getirdiği silahla aralarında anlaşmazlık olan 17 yaşındaki arkadaşı Cihan Haylazoğlu'nu 4 kurşunla öldürdü

29.11.2018 - 08:26 | Güncelleme: İHA

Kastamonu Merkez Saraçlar Mahallesi’nde bulunan Endüstri Meslek Lisesi öğrenci olan 17 yaşındaki Cihan Haylazoğlu ile daha önceden aralarında husumet olduğu iddia edilen ve aynı okulda okuyan R.T. ile okul girişinde karşılaştı. Aralarında başlayan sözlü tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Öğrencilerden R.T., yanında bulundurduğu silahla Cihan Haylazoğlu’na 4 el ateş etti. Vücuduna isabet eden mermilerle Cihan Haylazoğlu ağır yaralandı. Arkadaşlarının ve öğretmenlerinin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık Ekipleri ile emniyet güçleri sevk edildi.

KATİL ZANLISI LİSELİ POLİSE TESLİM OLDU

İHA'da yer alan habere göre Cihan Haylazoğlu, 112 Acil Sağlık Ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Özel Olukbaşı Anadolu Hastanesi’ne kaldırıldı. Cihan Haylazoğlu doktorlar tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Haylazoğlu’nun cansız bedeni Kastamonu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Öte yandan arkadaşını silahla vurarak öldüren ve ardından kaçan R.T. avukatı aracılığı ile polis ekiplerine teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

 

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YORUMLAR 1
  • voodoo2000 35 dakika önce
    Artık Türkiye bu. Bu hale getirildi. Adım adım yavaş yavaş. Sen ben biz siz diye diye. 2023 den sonrasını hayal bile edemiyorum. Acaba sonraıs için planları ne ola?
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