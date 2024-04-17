Öğretmen atamaları ne zaman? 2024 MEB Öğretmen atama takvimi, kadro ve branş dağılımı
Milyonlarca öğretmen adayı öğretmen atama takvimi ile ilgili güncel gelişmeleri takip ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası öğretmen atamaları hakkında açıklamalarda bulundu. MEB tarafından geçen sene 45 bin öğretmen ataması kapsamında en çok alım Sınıf Öğretmenliği branşında yapılmıştı. Şimdi sıra yeni öğretmen atamasında. Peki Öğretmen atamaları ne zaman? 2024 MEB Öğretmen atama takvimi, kadro ve branş dağılımı açıklandı mı?
MEB öğretmen atama takvimi ile öğretmenlerin kadro ve branş dağılımı belli olacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmen atama kontenjanları ve kadro sayıları, MEB atama başvuru kılavuzu ile netlik kazanacak. En son Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından "Öğretmen atamaları fazla uzamayacak, yakında bir miktar atama yapacağız" dedi. Peki Öğretmen atamaları ne zaman? 2024 MEB Öğretmen atama takvimi, kadro ve branş dağılımı hakkında detaylar
MEB ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN YAPILACAK?
2024 yılı öğretmen atamaları sürecine ilişkin takvimin gelecek günlerde belli olması bekleniyor.
Geçen yıl yapılan atamalarda branş dağılımı şöyleydi;
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 45 bin öğretmen alımında sınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan, rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliği 3 bin 269, ilköğretim matematik 2 bin 656, din kültürü ve ahlâk bilgisi alanı için 2 bin 604 kontenjan ayırmıştı.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN ÖĞRETMEN ATAMALARI AÇIKLAMASI
"Bir miktar öğretmen ataması yapılacak"
"Öğretmen atamaları fazla uzamayacak, yakında bir miktar atama yapacağız" diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Putin'in Türkiye ziyaretine ilişkin olarak da "Sayın Putin ile sık sık telefon görüşmeleri gerçekleştiriyoruz. Türkiye ziyareti ile ilgili henüz tarih netleşmedi" diye konuştu.
MİLLİ EĞİTİM BAKANI NE DEMİŞTİ?
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamasının ardından öğretmen atamalarının ne zaman yapılacağı merak edilmeye başlandı.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamasıyla ilgili olarak, "Takvim de sayı da belli değil, belli olunca açıklayacağız" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası medya mensuplarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladı.
Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Erdoğan, "Öğretmen ataması söz konusu mu?" sorusuna şu cevabı verdi:
"Öğretmen atamaları fazla uzamayacak yakında bir miktar atama yapacağız. Ancak şimdi rakam vermek doğru olmaz Milli Eğitim Bakanımız konuyu çalışıyor."
"TAKVİM DE SAYI DA BELLİ DEĞİL"
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de konuyla ilgili soruları yanıtladı. Tekin, "Takvim de sayı da belli değil, belli olunca açıklayacağız" şeklinde konuştu.
Tekin, kamuoyunda konuşulan rakamların doğru olmadığını ve Hazine ve Maliye Bakanlığı ile konuyu görüşeceklerini söyledi.
KONTENJAN VE BRANŞ DAĞILIMI
2024 MEB öğretmen atama takviminin belli olmasıyla kontenjanlar ve branş dağılımları açıklanacak.