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Öğretmen eş durumu tayini nasıl yapılır? Öğretmen eş durumu tayini 2022 ne zaman yapılacak?

Öğretmen il içi ve iller arası yer değiştirme sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde açıklandı. Sonuçların açıklanmasıyla gözler "Öğretmen eş durumu tayini ne zaman yapılacak?" sorusuna çevrildi. Öğretmenler aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlerden dolayı yer değiştirme başvurusunda bulunacak olan adaylar öğretmen eş durumu tayini detaylarını araştırıyorlar. İşte öğretmen eş durumu atama takvimi 2022...

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  • Öğretmen eş durumu tayini nasıl yapılır? MEB ile Öğretmen eş durumu tayini 2022 ne zaman yapılacak?

    Eş durumu nedeniyle il içi veya il dışı değişikliklerde bulunmak isteyenler öğretmen eş durumu tayin takvimini araştırıyorlar. Yer değiştirme suretiyle atama yapılacak başvuru detayları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşıldı. Peki, Öğretmen eş durumu tayini nasıl yapılır? Öğretmen eş durumu tayini 2022 ne zaman yapılacak? İşte konuya ilişkin detaylar...
  • Öğretmen eş durumu tayini nasıl yapılır? MEB ile Öğretmen eş durumu tayini 2022 ne zaman yapılacak?

    ÖĞRETMEN EŞ DURUMU TAYİNİ NE ZAMAN?

    Aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değiştirmeler için başvuruların kabul edilmesi ve onay süreci 5-11 Ağustos'ta, tercihlerin yapılması ve onay süreci ise 15-19 Ağustos'ta yapılacak.

    Atamaların ilanı da 23 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.
  • Öğretmen eş durumu tayini nasıl yapılır? MEB ile Öğretmen eş durumu tayini 2022 ne zaman yapılacak?

    ÖĞRETMEN EŞ DURUMU TAYİNİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

    Öğretmenler yer değiştirme başvurularını, ilan edilen başvuru tarihleri arasında Elektronik Başvuru Formunu doldurmak suretiyle yapacaktır. Elektronik Başvuru Formuna, “mebbis.meb.gov.tr” veya “personel.meb.gov.tr” adreslerinden “kullanıcı adı” ve “şifre” ile ulaşılabilecektir. 

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