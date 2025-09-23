Öğretmen öğrenciyi darp etti iddiası

Olay 19 Eylül’de meydana geldi. Zafer Samancı'nın haberine göre 7. sınıf öğrencisi E.T.K. ders sırasında arkadaşını uyardığı için matematik öğretmeni E.Ç tepki gösterdi.

İddiaya göre öğretmen, elinde defter olduğu halde öğrencinin boğazını sıkarak “Seni öldürürüm, duvardan duvara vururum” şeklinde tehdit etti.

"DARP REHBERLİK ODASINDA DEVAM ETTİ" İDDİASI

İddialara göre öğretmen, öğrenciyi rehberlik odasına götürerek burada da darp etmeye devam etti. Araya giren bir başka öğretmenin müdahalesiyle çocuk odadan çıkarıldı. E.Ç.’nin öğrenciye “Boğazını ben sıkmadım, kendin sıktın” dediği öne sürüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayı öğrenen aile çocuğu hastaneye götürerek darp raporu aldı. Ardından öğretmenden şikayetçi oldu. Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de olayla ilgili idari soruşturma başlattı.