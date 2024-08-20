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        Haberler Gündem 3. Sayfa Öğretmenler odasındaki saldırıda iddianame! - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Öğretmenler odasındaki saldırıda iddianame!

        İstanbul Ümraniye'de 2 öğretmeni darp eden öğrenci yakını hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede saldırganın olaydan sonra 2 öğretmene yönelik "Mustafa Kemal Mahallesi'ni toplayacağım, gününüzü göreceksiniz." diyerek tehditte bulunduğu ifade edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 11:36 Güncelleme: 20.08.2024 - 11:36
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        Öğretmenler odasındaki saldırıda iddianame!
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        İstanbul Ümraniye'de kardeşinin sınıfta bırakılacağını öne sürerek tartıştığı iki öğretmeni darp ettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan ağabey hakkında 8 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

        AA'da yer alan habere göre Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 12 Haziran'da, 30 Ağustos Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde görevli 2 öğretmeni darp eden İbrahim D. hakkındaki soruşturmayı tamamladı.

        SALDIRGAN, ÖĞRETMENLER ODASINA GİRDİ

        Hazırlanan iddianamede, olay tarihinde önce şüpheli İbrahim D'nin babasının söz konusu okula geldiği, öğretmenlerden Vedat K. ile çocuğunu sınıfta bıraktığı gerekçesiyle tartıştıktan sonra okuldan ayrıldığı belirtildi.

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        Tartışmadan kısa bir süre sonra ise İbrahim D'nin okula gelerek öğretmenler odasına girdiği kaydedilen iddianamede, zanlının burada öğretmen Vedat K'yi, ardından da araya giren öğretmen Orhan B'ye yumruk atarak yaraladığı anlatıldı.

        İddianamede, İbrahim D'nin daha sonra 2 öğretmene yönelik "Mustafa Kemal Mahallesi'ni toplayacağım, gününüzü göreceksiniz." diyerek tehditte bulunduğu ifade edildi.

        ÖĞRETMENLER ŞİKAYETÇİ OLDU

        İddianamede, müşteki öğretmenlerin, İbrahim D'den şikayetçi olduğu, şüphelinin savunmasında üzerine atılı suçu kabul etmediği bildirildi.

        Müşteki öğretmenlerin yaralanmasının basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde olduğu belirtilen iddianamede, İbrahim D'nin öğretmen olarak kamu görevini icra eden müştekilere yumruk atarak basit şekilde yaraladığı ve zincirleme olmak üzere basit tehdit suçunu işlediği vurgulandı.

        İddianamede, İbrahim D'nin 2 müştekiye karşı "basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek şekilde kasten yaralama" suçundan 8 aydan 2 yıla, "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama" suçundan da 1 yıldan 3 yıla, "zincirleme şekilde basit tehdit" suçundan ise 10 ay 15 günden 3 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

        İddianame, değerlendirilmek üzere Anadolu Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

        NE OLMUŞTU?

        Ümraniye Finanskent Mahallesi'ndeki 30 Ağustos Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde 9. sınıf öğrencisi kardeşinin sınıf tekrarı yapacağını iddia eden İbrahim D, tartıştığı öğretmenler Vedat K. ve Orhan B'yi darp etmişti.

        Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli İbrahim D. "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama" suçundan tutuklanmış, bir süre sonra tahliye edilmişti.

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