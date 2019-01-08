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Çankaya Üniversitesi'nde öğrencisi tarafından katledilen Ceren Damar Şenel de acısı da unutulmuyor. Özellikle Öğretim görevlisi olduğu Hukuk Fakültesi bahçesinde gerçekleşen anma töreninde yapılan konuşmalar... Anmada gerçekleşen konuşmalarda en can yakan sözler ise eşi Levent Şenel'den gelmişti.
Habertürk'ten Fatmanur Boylu'nun haberine göre; Levent Şenel eşini, "Bugün sizlerle bir eş, bir evlat, bir abla, sadık bir dost ve çok değerli bir insan adına konuşuyorum. Bu hayat bizlere hiç ummadığımız anda tahmin edemeyeceğimiz acılar yaşatabiliyor. Bu olay bana bir şeyi gösterdi, Ceren her zaman doğru bildiğini yapan, işini dört dörtlük yapmaya çalışan bir insandı. Hiçbir zaman kimse hakkında kötü konuşmazdı. Çok değerli bir bilim insanıydı. Çok büyük bir acımız var. Bu tarz olaylar kötülüğü kötülükle yenemeyeceğimizi bana hissettiriyor. Biz her zaman iyi olmalıyız. Her zaman iyilikle hareket etmeliyiz. Benim eşim bir eğitim şehididir. Görevini harfiyen yapmaya çalışırken hayatını kaybetmiştir. Bir azılı suçlu tarafından. Tüm Türkiye daha düne kadar ismini bilmediği bir kız için bir birbirine kenetlenmiş bir halde. Ben herkese çok teşekkür ediyorum" sözleriyle anmıştı.
BU SÖZLERİ ÖĞRETMENLERİ HAREKETE GEÇİRDİ
Ardından gençlerden bir ricada bulundu. Şenel, "Benim genç arkadaşlarımdan tek bir istirhamım var. Bunu belki söylemek benim haddime düşmez ama, iyi bir hukukçu, iyi bir mühendis, iyi bir doktor değil iyi bir insan olmaya çalışın arkadaşlar. İnsanları sevin ve hiçbir zaman kötülüğe kötülükle cevap vermeyin. Bu olayla da inşallah bu ülkede eğitim sisteminde ki bazı yanlışlıklar ve pek çok konuda bir duyarlılık farkındalık oluşacak" sözleriyle hem acısını ve gençlerden beklentiyi dile getirdi.
KARNEYE "CEREN DAMAR" İÇİN NOT DÜŞECEKLER
Şenel'in bu sözleri hem eğitim camiasında hem de vatandaşta etkili oldu. Özellikle sosyal medyada çok konuşuldu. Bu sözlerden derin üzüntü duyan öğretmenler ise Ceren Damar için bir şey yapmak istedi. Hiçbir kurum ya da kuruluşa ait olmadan sosyal medya üzerinden birlik olan öğretmenler 18 Ocak sömestr tatiline girecek öğrencilerine Levent Şenel'in " İyi bir hukukçu, iyi bir mühendis, iyi bir doktor değil iyi bir insan olmaya çalışın" sözleriyle veda edecek. Öğretmenler, Şenel 'in bu sözünü karnede yer alan "öğretmen görüşü" kısmına yazmayı ve "Ceren Damar"ın adını geçirmeyi planlıyor.
"YILLAR GEÇSE DE UNUTMAYACAĞIZ"
Bu gruba dahil olan müzik öğretmeni Duran Özüberk, "Öğretmenliğin bir meslekten öte derin değerler içerdiğini hatırlatarak öğretmenlerimize yapılan fiziki ve psikolojik şiddeti reddediyoruz. Ceren Damar Şenel hocamızla bir daha gördük ki öğretmenlik mesleği değersiz bir hal almıştır. Topyekün bir farkındalık gereklidir. Bizler öğretmenler olarak bu yarı dönemde verilecek karnelerde öğretmen görüşü bölümüne Ceren Damar hocamızın eşinin bu sözlerini yazacağız. Karne her öğrencinin kıymetle sakladığı bir belge. Yıllar geçse de öğrenciler de biz de onu unutmamış olacağız bu sayede" diye konuştu.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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