Öğretmenlere Ilgaz Dağı'nda istatistik eğitimi - KASTAMONU

AA

Projede 8 üniversiteden 24 akademisyen tarafından 36 öğretmene istatistik eğitimi veriliyor.Proje yürütücüsü Prof. Dr. Gamze Özel Kadılar, AA muhabirine, projeye 1317 öğretmenin başvurduğunu söyledi.Öğretmenlerin Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlarda çalıştığını ifade eden Kadılar, "Amacımız genç öğretmenlerimize doğayı tanıtmak, istatistiği sevdirebilmek, doğadan birtakım ölçümler almalarını sağlamak. Bu aldıkları ölçümlerle sayısal analizler yapabilmelerini sağlamak. Geriye döndükten sonrada bunları gelecek nesle aktarabilmeleri için öğrencilere yol gösterici olmalarını hedefledik." dedi.Proje kapsamında Türkiye'nin birçok ilinden öğretmenin Ilgaz Dağı'nda bir araya geldiğini ifade eden Kadılar, şunları belirtti:"Bu öğretmenlerimiz farklı branşlardan. Yani sadece istatistiğe yakın olsun diye matematik öğretmeni değil, farklı branşlardan öğretmenlerimiz bulunmaktalar. Bu proje yaygın etki anlamında istatistik ile doğayı birleştiren Türkiye'deki ilk örneklerden biri. İstatistik hep korkulan ve tedirgin hissettiren bir bilim dalı. Ama biz istatistiğin ön yargısını kırmak ve bunu doğa vasıtasıyla yapmak istiyoruz."Ilgaz Dağı Milli Parklar Müdürü İsmail Sevimler ise 24 Ağustos'ta başlayan eğitimlerin 29 Ağustos'ta sona ereceğini ifade etti.Projenin Ilgaz Dağı Milli Parkı içinde gerçekleştiğini anlatan Sevimler, "Mili parkımız kış turizmine ek olarak doğa eğitimlerine destek olarak bölgemizde farklı aktivitelerin çeşitlendirilmesi için destek sağlamaya devam edecektir." diye konuştu.