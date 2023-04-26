İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, şikayetçi M. Tatlıcı avukatı Köksal Bayraktar ile katılırken, sanık Şeyhmus Tatlıcı'yı avukatları Kezban Hatemi ve Uğur Uğurlu temsil etti. Mahkeme taraflara Yargıtay'ın bozma ilamına karşı, söyleyeceklerini sordu.

"KARARA DİRENİN"

Şikayetçi M. Tatlıcı, "Mağduriyetim çok büyük. Bir an önce süreç bitsin, mümkün olan en büyük ceza verilsin" dedi. M. Tatlıcı'nın avukatı Köksal Bayraktar ise "Yargıtay'ın bu kararına mahkemenizin uymamasını talep ediyoruz. Yargıtay'ın kararı gerekçesizdir. Sizin kararınız adli tıp raporuna dayanıyordu, gerekçeliydi. Olayda nitelikli cinsel saldırı vardır, basit cinsel saldırı değildir. Kararda direnilsin" diye konuştu.

"MÜVEKKİLİM KİMSEYE ŞİDDET UYGULAMIŞ İNSAN DEĞİLDİR"

Şeyhmus Tatlıcı'nın avukatları ise Yargıtay'ın kararına uyulmasını talep ettiler. Avukat Kezban Hatemi, "Müvekkilim kimseye şiddet uygulamış bir insan değildir. 6 ay sonra bu şikayet yapılıyor. Cinsi sapık olarak nitelendirdiği kocasından halen ayrılmak istemiyor. Müvekkilimin 3 senedir hayatı karartılıyor. Evli olduğu adam hakkında maddi manevi baskı yapılarak, maddi çıkar sağlanmak isteniyor" dedi.

MAHKEME YARGITAY KARARINA UYDU

Mahkeme heyeti, Yargıtay'ın bozma kararına uydu. Bunun üzerine sanık avukatlarına söz verildi. Şeyhmus Tatlıcı'nın avukatı Uğur Uğurlu, "Cinsel saldırıya ilişkin bu dosyada alınmış bir rapor yok. Oluşan semptomların doğuma ilişkin mi, yoksa fiziki bir darp sonucu mu olduğuna ilişkin rapor alınsın" diyerek müvekkili hakkındaki yurtdışına çıkış yasağının kaldırılmasını talep etti.

"MAĞDURİYET DİYE BİR ŞEY YOK"

Bunun üzerine söz alan M. Tatlıcı ise "Kendisi Zanzibar'da partilere katılıyor; Dubai'de gezip sosyal medya hesaplarında yayınlıyor. Kendisi mağdur gibi gösterilmeye çalışılıyor. Mağduriyet diye bir şey yok karşı tarafta. Kendisi yayınlıyor" dedi. Avukatı Köksal Bayraktar da "Mağdur edebiyatı yapmıyoruz. Bunlar çekilen ızdırapların dile getirilmesidir. Sanık hem suçlu, hem güçlüdür. Neden mahkemede yok? Neden gelmiyor?" diye sordu.