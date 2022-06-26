HAFTANIN 'EN ÇOK DİLE DOLANANLAR'I

Sürekli Güneş'in 'Suçlarımdan Biri' ve Can Koç'un 'Gökyüzünü Tutamam' şarkılarını dinledim bu hafta. İki parça da ruh halimi ve düşüncelerimi yansıtan türden... 'Suçlarımdan Biri' ve 'Gökyüzünü Tutamam', melodilerini ciddi anlamda beğendiğim şarkılar arasında yer alıyor. İkisi farklı tür de olsa dinlerken kendimi bulmamı sağlıyor. Can Koç'un parçası ritmi ve sözleriyle benim için bambaşka bir anlam taşıyor gerçekten. 'Gökyüzünü Tutamam'ı dinleyip, kendisini boşluğa bakarken bulmayacak kişi tanımıyorum diyebilirim.