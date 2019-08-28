Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş’ta başarı ve başarısızlığı yaşadığını söyledi. A Spor’a konuşan Ozzi şöyle konuştu:

“Ben buraya 19 yaşında, FEDA sezonunda geldim. Zirveyi de, dibi de gördüm. Şampiyonluk da yaşadım, çok iyi sezonlar da geçirdim, geçen sezon dipteydim. Taraftarın bana kızma hakkı var, benim de onlara kızma hakkım var.”

“Geçen sene bana göre de hayal kırıklığı oldu. Öğrendiğim çok şey oldu, çok fazla kırıldım. Sezon bitince ve askere gittim, düşünmek için vaktim oldu. Bunu değerlendirdim, çok az tatil yaptım, 5-6 gün. Sonra güzel bir kamp dönemi geçirdim. Güzel başlangıç oldu. Taraftar da destek verdi. İnşallah bunu tüm sezona yayarım.”

“Mental koçum var. Depay’ın da mental koçu var. Golden sonra kulaklarını tıkıyor. Sağır ve dilsiz birini gösteriyor. Ben de kulaklarımı tıkayınca yanlış anlaşıldım. Milli Takım’da 42-43 maç oynadım. İnşallah orda da istediğimi yaparım. Yabancı sınırı ile ilgili görüşüm var ama farklı yerlere çekilir, Türk futbolcular için hayırlısı olsun.”

AVCI'NIN STİLİ FARKLI

Oğuzhan, yeni dönemi anlatırken, “Şenol hocamızla çok güzel 4 sene geçirdik, 2 şampiyonluk var. Tamamen farklı hoca gelince sadece oyun değil tesis de değişiyor. Doğal olarak kendi enerjisini getiriyor. Abdullah hocanın stili farklı. Geriden top yapmayı daha çok seviyor. Güzel ve zevkli futbol oynatmayı seviyor. İyi bir sezon olacak inşallah” dedi.