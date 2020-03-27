Fevzi Çakır fcakir@haberturk.com

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu, 126 bin 300 başvurudan 104 bin 100’ünü sonuçlandırdı. 11 bin 200 başvurunun kabulüne karar verilirken, 93 bin 900 başvuru reddedildi.

Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu’ndan yapılan yazılı açıklamada; özetle şu ifadelere yer verildi:

“Olağanüstü hal kapsamında yayımlanan KHK’lar ile 125.678’i kamu görevinden çıkarma (3.213 rütbe alma, 270 yurtdışı öğrencilikle ilişiği kesilme, 2.761 kurum ve kuruluş kapatma) olmak üzere toplam 131.922 tedbir işlemi gerçekleştirilmiştir. 27/3/2020 tarihi itibariyle Komisyona yapılan başvuru sayısı 126.300’dür. Komisyon tarafından verilen karar sayısı (105.100)dikkate alındığında, incelemesi devam eden başvuru sayısı 21.200’dür. 22 Aralık 2017 tarihinden itibaren karar verme sürecine başlamış olan Komisyon tarafından, 27/3/2020 tarihi itibariyle verilen karar sayısı (11.200 kabul, 93.900 ret olmak üzere) toplam 105.100’dür. Kabul kararlarından 57’si kapatılan (dernek, vakıf, öğrenci yurdu, televizyon kanalı, gazete) kuruluşların açılmasına ilişkindir. Buna göre, Komisyonun karar vermeye başladığı tarihten itibaren 27 aylık süre içerisinde toplam başvuruların yüzde 83’ü hakkında karar verilmiş bulunmaktadır. Komisyon ayrıca, 3.500 dosya için ön inceleme kararı vermiştir. Komisyon kararları tebliğ edilmek üzere kişilerin en son görev yaptığı kurumlara teslim edilmekte olup, tebligat işlemi bu kurumlar tarafından yapılmaktadır. Başvurusu kabul edilen kişilerin atama işlemi, ilgisine göre en son görev yapılan kurum ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılacaktır. Komisyon kararlarına karşı, kararın tebliğinden itibaren altmış gün içinde Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nca belirlenen Ankara idare mahkemeleri nezdinde ilgilinin en son görev yaptığı kurum veya kuruluş aleyhine iptal davası açılabilecektir.”